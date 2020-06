Ya hubo contacto con el DT: "Mi representante habló con Carlos Moreno"

En U ningún tema es fácil de resolver. Hoy por hoy, no se sabe quien maneja el club y a puertas de comenzar los entrenamientos, tampoco se conoce quién será el entrenador.

Hace unos días, la administración de Carlos Moreno confirmó la salida de Gregorio Pérez, según esta, por "mutuo acuerdo" e informes médicos. Las sospechas y acusaciones no tardaron en llegar.

Se sabe que la llegada del uruguayo había sido gestada por Jean Ferrari, un opositor de Gremco, y sacarlo sería una muestra de poder. Si bien muchos aún niegan la acción de Moreno, este sigue adelante, ignora las críticas e incluso se contacta con otros entrenadores.

El técnico argentino Omar 'Turco' Asad admitió lo siguiente: "Mi representante, Rubén Jordan, habló con Carlos Moreno y está la posibilidad. Sería cuestión de que ellos estén decididos para afrontar el desafío. De mi parte no tengo ningún inconveniente en poder llegar a la 'U'".

Omar Asad, técnico que suena en @Universitario, viene de dirigir al San José de Bolivia ����. Logró 4V,3E y 3D. Además fue eliminado de la pre libertadores con Guaraní con un global de 5 a 0. Previo a ello no dirigía desde 2017 a Sportivo Estudiantes de la B Nacional Argentina ���� — Giancarlo Granda (@gian_gpg) June 18, 2020

"Al menos, de mi parte, la única condición que voy a poner es que se pueda trabajar. Ya sé que hay un montón de cosas, que se refiere a negociación como la parte económica, la cantidad de cuerpo técnico, esas cosas, no va a haber ningún problema, se soluciona de mi parte", continuó mostrando su total disposición.

Po último, afirmó: "No se le puede decir que no a la 'U', es un grande no solamente del Perú, sino de Sudamérica. Estaría bueno poder llegar a dirigirlo". Así, quien supo dirigir a Godoy Cruz, San Lorenzo y Sportivo Estudiantes podría ponerse el buzo crema ¿Lo querrán los hinchas?

��“Si, están hablando. Mi representante habló con Carlos Moreno y está la posibilidad. Sería cuestión que ellos estén decididos a afrontar el desafío. No tengo ningún inconveniente en llegar a la U”.#radioCapital pic.twitter.com/SoziOX0MD3 — Tigrillo Navarro (@TigrilloPeru) June 18, 2020

