Alternativa a Comizzo: el otro técnico que podría llegar a Universitario

La U está en un mar de problemas. Hoy por hoy, no se sabe quien maneja el club y quien tiene la competencia de contratar y destituir técnicos.

Gremco con Moreno como representante y Solución y Desarrollo con los hermanos Leguía todos los días tienen un nuevo conflicto. En la actulidad, estos llegan al primer equipo y principalmente al entrenador.

La administración de Moreno hace unos días comunicó que Gregorio Pérez no continuaría en el cargo por "común acuerdo" y por informes médicos. No solo los hinchas explotaron, sino que muchos no reconocieron la acción de esta dirigencia.

De todas maneras, los de Gremco ignoran las críticas. Por ello, Gustavo Peralta de Líbero y ESPN averigua que opciones tienen para remplazar al uruguayo y las escribe en twitter.

El "turco" Omar Asad ayer presentó su proyecto en @Universitario su cuerpo técnico lo integraría su equipo y gente del club, es bien considerado por el DT de la Selección mayor de Perú quien habló muy bien de él ante la consulta dirigencial. Entra en la pugna, veremos. pic.twitter.com/qM7cFuxbMK — OSCAR JAVIER GARCES (@DOGORBiG) June 16, 2020

"Informan en el extranjero que Omar Asad recibió el llamado de la U, de Carlos Moreno, y está a la espera de una respuesta final. Sin embargo, Ángel Comizzo sigue siendo la primera opción en Universitario para la administración de Moreno. Espera una definición del tema", escribió el mencionado periodista.

"Desde el lado de Solución y Desarrollo, indican y reafirman que Carlos Moreno no debería de contratar a nadie hasta que Indecopi se pronuncie. Es la posición del tema por parte de Raúl Leguía", agrega. Asi, con todos los problemas de por medio, se pretende seguir adelante ¡Todo muy difícil!

