Asad y una comparación picante: "El Vélez de Bianchi le ganaría al River de Gallardo"

Si bien las épocas son distintas y los contextos también, las comparaciones están a la orden del día en el ambiente futbolístico. Generalmente se compara al River Plate de Marcelo Gallardo, equipo que viene marcando una era desde hace más de cinco años, con el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Sin embargo, en esta oportunidad, Omar Asad, histórico delantero de Vélez Sarsfield, decidió trazar un paralelismo diferente, incluyendo al mejor equipo del Fortín de todos los tiempos.

Asad, hoy con 49 años, es una gloria viviente del equipo del barrio porteño de Liniers, ya que, entre otras cosas, marcó un auténtico golazo en la final de la Copa Intercontinental que Vélez le ganó al temible Milan por 2-0 en Japón. Como consecuencia de ello, tiene autoridad de sobra para referirse a la historia de dicho equipo argentino. Y así fue como comparó al Vélez del propio Bianchi con el River de Gallardo, poniendo en un escalón superior, lógicamente, al conjunto que supo integrar.

Asad en el partido ante Milan.

"Nosotros le metimos un mix y ganamos todo, nacional e internacional. River lógicamente tiene estas copas que aparecen y por eso tiene más títulos en estos años pero el juego era similar. Teníamos al jugador en ataque distinto que era el 'Turu' Flores, que metía ganchos y los sentaba de culo a todos. River tiene a Borré, que corre y aprieta, a Matías Suárez, que también corre y tiene talento pero no es el dribbling, la gambeta y el fútbol que te llena los ojos que tenía el 'Turu'", comenzó afirmando.

Omar Asad: "El Vélez de Bianchi le ganaría al River de Gallardo". pic.twitter.com/rHdsKGIekT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 18, 2020

"En el medio estaría parejo también. Atrás teníamos al distinto, que era Chilavert. Al mejor arquero de la historia del fútbol River no lo tiene. Hay cosas con las que les sacamos ventaja, creo que les ganaríamos tranquilamente", continuó disparando el delantero que debió retirarse de manera prematura, allá por el año 2000, debido a una severa lesión de la que no se pudo recuperar. Lo hizo en declaraciones brindadas a 'Secta Deportiva', donde, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua.

"El objetivo y el sueño es dirigir a Vélez el día de mañana y buscar el objetivo que siempre le digo a la gente que me conoce, la Copa Libertadores. A nosotros nos hablan de la Libertadores y es como nuestra. Si me dan la posibilidad de ser entrenador voy en busca de eso. Lo voy a armar bien, estoy convencido de lo que digo porque sé que lo voy a lograr", finalizó el hombr que, como director técnico, comandó a Godoy Cruz, Emelec, San Lorenzo, Atlas, Estudiantes de San Luis y San José de Oruro.

