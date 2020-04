Zambrano reveló que cuando llegó a Boca Riquelme le mostró audios de Gareca

Carlos Zambrano llegó a Boca a principios de año, pero a los pocos meses logró su primer título en el Xeneize: la Superliga 2019/20 en la última jornada. Tuvo su estreno en La Bombonera justamente ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que fue el partido del campeonato, pero lamentablemente allí se lesionó: una pequeña fractura en una costilla. Igualmente, aprovecha la cuarentena para recuperarse.

Cuando no está entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, el defensor central se hizo un espacio para una entrevista con GOLPERÚ. Allí contó cómo fueron sus primeros meses, donde pudo recuperar terreno tras un último semestre para el olvido en Europa, donde no jugó ni siquiera un minuto. Justo cuando había debutado por la Copa Libertadores y por la Superliga Argentina, se lesionó y a los días se terminó todo por el parate en la cuarentena obligatoria.

"Me hubiese gustado ayudar en la Copa Libertadores. Todo muy bien con Miguel Ángel Russo. Él me llamó antes de que firmara por Boca Juniors. Hay mucha comunicación entre Juan Román y Ricardo aunque suene increíble. Cuando llegué Riquelme me enseñó audios de conversaciones con Gareca", manifestó.

Además, contó cómo es estar en el Xeneize a los 30 años: "En lo personal, estar aquí es un orgullo tremendo. Uno de los mejores del mundo. El más grande de Sudamérica. Todo el mundo habla de Boca Juniors. Ni lo pensé. De pequeño era hincha, algo que me llamaba. Es el equipo del pueblo como Alianza Lima". Sin dudas, para él es una de las mayores experiencias como futbolista profesional.

Por otra parte, respondió sobre cómo vive los días de la cuarentena a la par de sus compañeros de Boca: "Tenemos un grupo donde están todos los jugadores de Boca Juniors y por ahí nos dicen qué debemos hacer. Igual yo no estoy participando por lo de la operación. Eso me desespera más. Tengo un campo grande para correr en casa, pero no puedo usarlo. Cuando campeonamos no podía celebrar, me dolía mucho. Todavía tuve que hacer el control de doping. Más mala suerte. Pero ya estoy mucho mejor. En dos semanas más ya podría entrenar".

