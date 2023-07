El fútbol chileno se encuentra de duelo tras la muerte de José Sulantay. El entrenador trasandino dejó este mundo a los 83 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. El también ex futbolista pasó sus últimas horas acompañado por familiares y amigos cercanos que le dejó sus años como jugador profesional.

La partida del hombre nacido en Coquimbo de inmediato impactó en Chile, especialmente en ‘generación dorada’ que ganó las dos Copas Américas en 2015 y 2016 ante Argentina. Esto debido a que Sulantay fue quien confió en ellos y logró darles el impulso para dar el salto de calidad en sus carreras.

‘Don José’ dirigió a la Roja en el Mundial Sub 20 en 2005 y en 2007. Por su trabajo viajando a lo largo de Chile, logró descubrir a jugadores como Matías Fernández, José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez, Marcelo Díaz, Christopher Toselli, Gary Medel, Mauricio Isla y Arturo Vidal entre tantos.

Su legado fue opacado en su momento por la llegada de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, ya que fueron quienes aprovecharon una camada de jugadores que justamente había dejado Sulantay. Pero jamás polemizó con ellos. “No me molesta que se les reconozca. Bielsa hizo lo suyo. Nunca tuve un problema con él. Es más, nos reunimos en más de una ocasión. Coincidimos en muchas cosas. En otras, no. Siempre futbolísticas”, expresó en su momento el DT campeón con Cobreloa en 1992.

Sin embargo, el mayor reconocimiento llegó de sus ex pupilos los que de inmediato hicieron honor a su labor. Los mensajes rápidamente se desplegaron en redes sociales para darle el último adiós. “Gracias por todo lo que entregó al fútbol chileno y por haberme tratado siempre con mucho cariño. Descanse en paz”, comentó Fuenzalida. Por su parte Alexis Sánchez publicó una imagen junto al entrenador en uno de los tantos entrenamientos que compartieron. Para Sulantay el ‘niño maravilla’ era de los más talentosos y hasta indicó que conseguiría lo mismo que Messi pero en Chile.

“Siempre estaré agradecido de los que nos tocó vivir y lo que nos intentó traspasar hace más de 15 años cuando recién empezaba mi carrera“, expresó Medel. Por su carácter tuvo más de un encontrón con Sulantay, pero el tiempo finalmente le dio la razón y logró encaminar al ‘Pitbull’.

“Descansa en paz profe. Siempre te voy a llevar en mi corazón. Gracias por ayudarme, quererme, aguantarme y darme la confianza de poder estar en la selección“, agregó Isla.

Finalmente Arturo Vidal fue quien dedicó sentidas palabras para despedir a Sulantay. Justamente el entrenador, al igual que con Medel, fue de los que más recibió consejos y más de un reto. Si hasta estuvo a punto de sacarlo del Mundial 2007 donde Chile terminó tercero. Pero el adiestrador sabía que tenía un diamante en bruto en su equipo.

“Quiero darle las gracias por todo. Un abrazo y mucha fuerza a su familia en estos difíciles momentos. Deben sentirse orgullosos de don José y todo el bien que hizo por nuestro país y nuestro fútbol”, agradeció el ahora jugador del Paranaense.

Por la partida del ex futbolista y entrenador la ANFP decretó decretó duelo institucional. Mientras que en su ciudad natal en Coquimbo, se decretó tres días de duelo.