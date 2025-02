Estamos a muy poco de poder vivir un partido grande, donde el gran protagonista será el dueño de casa. Alianza Lima recibirá a un gigante como Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores. En lo que podría ser el último gran duelo internacional de Paolo Guerrero a nivel clubes. Sin embargo, hay una mala noticia al respecto. Siendo esto, un problema serio para la planificación de Néstor Gorosito.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En una charla afuera de los entrenamientos, ante los micrófonos de América Deportes, el atacante fue claro. Paolo Guerrero confirmó que no está recuperado de su lesión y posiblemente no jugará contra Boca Juniors en el próximo partido de la Copa Libertadores. Según todo lo que mencionó ahí, aún no está del todo disponible para competir. De la misma manera, expresó que no se encuentra en su máximo rendimiento para el vital duelo ante el equipo xeneize. Lo que genera grandes dudas, en estos momentos, sobre su participación en el encuentro.

Recordemos que en el partido de ida ante Nacional de Paraguay, la fase pasada de Copa Libertadores 2025. Paolo Guerrero sufrió un esguince de segundo grado en el pie derecho durante el cotejo principal. Inicialmente, se estimó que estaría fuera de las canchas entre 25 y 30 días. Supuestamente, los médicos del equipo del pueblo hicieron magia con él, y estuvo apto en el partido de vuelta. Pero claramente estaba lejos de su mejor nivel.

Paolo Guerrero en un día de entrenamientos. (Foto: Alianza Lima).

¿Paolo Guerrero jugará contra Boca Juniors?

Lo bueno es que Paolo Guerrero ya está realizando trabajos de rehabilitación, pero la inflamación persistente. Este último detalle lo vimos con total claridad en el último duelo donde jugó, y estuvo con el tobillo sumamente adolorido. Acá nos damos cuenta de la necesidad que tienen en Matute, hoy por hoy, con llevar una recuperación completa a favor del capitán de la Selección Peruana. Para estar a la orden de los siguientes cotejos, como es el mencionado contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Son horas claves las que vendrán en los próximos informes.

¿Cuál es la lesión de Paolo Guerrero?

Mediante un comunicado, Alianza Lima informó: “El pasado miércoles 5 de febrero, durante el partido disputado ante Nacional de Paraguay por la fase 1 de la CONMEBOL Libertadores, nuestro futbolista Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió continuar el partido. Tras las evaluaciones médicas realizadas al jugador, se confirmó que nuestro delantero presenta un esguince de segundo grado en el pie derecho. El futbolista ya se encuentra realizando trabajos de rehabilitación y el club informará su evolución en los próximos días”.

Paolo Guerrero anotando en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025?

El encuentro internacional de ida por Copa Libertadores de Alianza Lima ante Boca Juniors de Argentina, se llevará a cabo el martes 18 de febrero a partir de las 19:30 horas (Perú), y será en el Estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima. El delantero nacional posiblemente esté en el duelo de ida, pero eso dependerá de cómo vaya evolucionando en los próximos días.

