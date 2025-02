Pese al polémico Osasuna vs. Real Madrid, Mbappé le quitó un nuevo récord a Messi y Cristiano Ronaldo

Por Real Madrid se preparan para una nueva semana decisiva. Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de empatar ante Osasuna en una jornada cargada de polémica y donde sin dudas el nombre de Kylian Mbappé destacó por todo lo alto. A solo unos días del partido de vuelta frente a Pep Guardiola y Manchester City por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League, el delantero galo le quitó un nuevo récord a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ni siquiera Erling Haaland de momento sigue su proyección.

Un centro de Federico Valverde antes de que estallase la polémica abría la cuenta en Pamplona. Mbappé llegaba a su tanto número 25 de una temporada plagada de obstáculos en Real Madrid. Gracias a dicho hecho, Kylian ya es el delantero más joven en participar en 500 goles oficiales. El francés se pone por delante en este sentido de Messi y Cristiano, quienes comandaban la tabla en este sentido desde que se tienen registros. Los datos vienen de sus goles y asistencias, tal y como confirma el Diario MARCA en Madrid.

Recordemos que ya fue años atrás el jugador más joven en alcanzar los 10 goles en la Champions y ahora suma 52 dianas en 82 encuentros con solo 26 años. Mbappé empieza a ser el Mbappé de toda la vida tras un inicio difícil en un Real Madrid que ahora mismo prende velas al Rayo Vallecano en la previa del choque de los de la franja frente a Barcelona. En una semana donde Ancelotti y sus hombres se miden a Guardiola nuevamente, todos los ojos y esperanzas del Bernabéu se ponen en un Kylian que hace historia.

“Es fácil decir que tienes el sueño de jugar en el Real Madrid, pero al final hay jugadores que con la presión no disfrutan…Yo disfruto de todo el partido, siento la presión y me gusta eso porque lo necesito para hacerlo bien, jugar bien, hacer un sacrificio para el equipo, para mí, en el entrenamiento, cada día. Tengo que sentir esta presión, este amor también porque todo el cariño que me ha dado el madridismo desde el primer día, y antes, fue increíble. Pero esta presión también la necesito para jugar, disfrutar de mi juego y ayudar al equipo como puedo, con mi calidad”, analizaba días atrás el propio Mbappé sobre su momento. En octubre del 2024 reconoció tocar fondo con dos penaltis seguidos que incluso hacían a más de uno dudar en rol de goleador del equipo. La cosa ha cambiado en todos los sentidos.

Mbappé ya llegó a sus primeros 25 goles con Real Madrid: GETTY

Y es que Mbappé ya es el goleador de la campaña en Real Madrid. Sus 25 goles y 4 asistencias en 37 partidos como merengue van de la mano de dos títulos que ya han sido ganados por esta plantilla de Ancelotti. Kylian es el segundo máximo anotador del 2025 y solo detrás de su compatriota Ousmane Dembelé en PSG. Se viene la semana del año en un conjunto merengue que festeja la nueva marca de peso por parte de su nuevo número 9.

¿Cuántos partidos puede ser sancionado Bellingham?

“Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as, cuarto/a árbitro/a, directivos/as o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos“, dicta el reglamento de la federación de España. Real Madrid se citará hoy con los cuerpos arbitrales para empezar a saber cuantos partidos puede perderse Bellingham tras su polémica expulsión ante Osasuna.

Lo que le queda a Real Madrid en febrero

La casa blanca tiene en la mira meterse en octavos de la Champions League. Tras el duelo frente a Manchester City llegará un duelo como local ante Girona por LaLiga y para cerrar el segundo mes del 2025, la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante Real Sociedad como visitante. Se vienen días vitales para entender por cuantos trofeos pueden competir los hombres de Carletto este semestre.

