Manchester City festeja una goleada como local frente al Newcastle que sirve para llegar de la mejor manera posible a la que supone la auténtica final de esta temporada para Pep Guardiola y sus hombres. El catalán ya anticipa lo que supondrá el partido de vuelta frente a Real Madrid por el play off de la UEFA Champions League con contundentes mensajes en el aire. Pasa la presión a los hombres de Carlo Ancelotti luego de su primera victoria en el Etihad a mediados de la semana pasada.

“El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de… no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo. Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día”, analizaba Guardiola en la rueda de prensa posterior a la victoria frente a Newcastle como local. Fue por 4-0 y donde Omar Marmoush fue la figura de su equipo con un hat-trick.

Guardiola y sus hombres tendrán que apostar como nunca por la épica. Si bien Manchester City ya sabe lo que es ganar en casa del Real Madrid, lo cierto es que a lo largo de sus últimas tres visitas apenas pudo sacar dos resultados de empate y una derrota que todavía duele en el Reino Unido. La remontada de los hombres de Carlo Ancelotti en la casa del catalán le lleva a imaginarse un contexto de partido más que hostil en el Santiago Bernabéu. Los skyblues intentarán sacar un fuego sagrado similar al que consiguiesen allá por la primavera del 2020 y antes de que la pandemia estallase. Ese 1-2 fue su única victoria en la Casa del Rey de Europa.

Pero para Guardiola la ecuación no será ni mucho menos sencilla. Derrotar al Real Madrid en un contexto de Champions siempre es difícil y mucho más cuando la vuelta en el Santiago Bernabéu tiene a los merengues por delante en el marcador. Se necesita para el catalán un milagro en todos los sentidos: “Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa”.

26 de febrero del 2020, única victoria del Manchester City en la casa de Real Madrid: GETTY

A la espera de lo que ocurre el día miércoles Manchester City continúa despegando por la Premier League de Inglaterra. La victoria de Guardiola frente al Newcastle deja a los skyblues como cuartos clasificados de una tabla general donde Nottingham Forest le supera con 3 unidades y donde todavía Liverpool con 60 puntos y Arsenal con 53 se encuentran más que lejanos. Bournemouth con 43, así como Chelsea, suponen las principales amenazas pensando en retener la última plaza de clasificación a la próxima Champions vía campeonato local.

Así fue la única victoria del Manchester City en el Bernabéu

Nos devolvemos concretamente al 26 de febrero del año 2020. Isco adelantaba a un Real Madrid dirigido por Zinedine Zidane en el minuto 59. Gabriel Jesús empataría de cabeza al 77 y finalmente Kevin De Bruyne inclinaría la balanza con un lanzamiento desde el punto penalti en el 82. Fue la ida de los octavos de final de aquella temporada y donde en la vuelta Guardiola volvió a vencer por 2 a 1 para eliminar a la Casa Blanca.

Los partidos de vuelta del play off de la Champions

PSG vs. Brest (Ida 3-0)

Benfica vs. Mónaco (Ida 1-0)

PSV vs. Juventus (Ida 1-2)

AC Milan vs Feyenoord (Ida 0-1)

Bayern Múnich vs. Celtic (Ida 2-1)

Atalanta vs. Brujas (Ida 1-2)

Borussia Dortmund vs. Sporting Lisboa (Ida 3-0)

