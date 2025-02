Este sábado 15 de febrero de 2025 los hinchas de Barcelona SC recibieron la peor noticia de todas con su jugador estrella, Joao Rojas. Los amarillos lo perdieron en mayo de 2024 por una lesión de fractura y, casi 1 año después, el extremo reveló más detalles de cuándo volverá.

En entrevista con El Universo, Joao Rojas reconoció que viajará a Uruguay para operarse nuevamente. “Los médicos me han explicado que la consolidación del hueso no fue completa y la cirugía es una forma de corregirlo para asegurarme de que no haya complicaciones en el futuro”, comentó el jugador.

Por otro lado, Joao Rojas se mostró motivado y aclaró que de va a volver a darlo todo y al 100% con el equipo amarillo: “Este paso es necesario para que esté completamente bien y pueda volver al máximo nivel“, agregó en su entrevista con El Universo.

La baja de Joao Rojas supone un problema muy importante para Barcelona SC. Puesto que, el jugador se perderá la Copa Libertadores, al menos la Fase 2 contra El Nacional. No se ha aclarado su fecha de regreso, pero es posible se alargue hasta abril o mayo.

ver también Real Madrid estuvo interesado en fichar a este jugador ecuatoriano

Joao Rojas se lesionó el pasado mes de mayo. (Foto: Imago)

Joao Rojas había protagonizado el gran ‘camisetazo’ de 2024 cuando firmó por Barcelona SC. El extremo fue campeón con Emelec y tiene un tatuaje del escudo en la pierna. Cuando llegó su lesión pasaba su mejor momento con la camiseta del ‘Ídolo’.

Publicidad

Publicidad

ver también Moisés Caicedo es “víctima” de un terrible recibimiento por los hinchas del Brighton

Los números de Joao Rojas en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Joao Rojas apenas jugó un total de 13 partidos, entre la LigaPro y Copa Libertadores. El ecuatoriano marcó 2 goles y apenas sumó en cancha 939 minutos. El extremo tiene contrato con el equipo amarillo hasta la temporada 2027.