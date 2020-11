Sin filtro: tras la goleada, Queiroz arremetió contra el árbitro Fernando Rapallini

Antes de viajar a Ecuador, Carlos Queiroz volvió a comparecer ante la prensa para hablar del equipo y el reto que tienen en Quito. Él y sus jugadores intentarán resarcirse de la dura caída que les propinó Uruguay en Barranquilla. Tras la goleada, el estratega luso asumió toda la responsabilidad por la derrota.

El capítulo de la caída ante los charrúas no está del todo cerrada. Dialogando con los medios, abrió un nuevo capítulo del partido contra Uruguay y fue para dedicárselo todo al árbitro del compromiso, el argentino Fernando Rapallini. Según Queiroz, dejó de pitar un "penal claro" a favor de la Tricolor.

“Salgo a defender el trabajo honesto de nuestros jugadores. Tengo indignación con la actuación del árbitro. Debería dar una justificación hacía la Federación sobre el por qué no cobra un penal que fue claro para todo el mundo. Es la primera vez que hablo de los árbitros”.

En este caso, Queiroz estaba haciendo referencia a la supuesta falta que le cometió Martín Cáceres a Luis Fernando Díaz cuando este se disponía a enganchar y encarar la portería de Uruguay. En ese momento, Rappallini pasó de largo de la jugada y no vio falta penal para Colombia:

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respetó a los jugadores ni a Colombia. Tiene que explicar por qué no pitó eso a cuatro metros y a 40 metros ve otro (la falta penal de Jeison Murillo a Rodrigo Bentancur)... Yo veo los videos y no veo penalti (de Bentancur sobre Murillo), la prensa tiene dudas, los analistas arbitrales también".

Rueda de prensa de Carlos Queiroz en la previa al duelo contra Ecuador por la fecha 4 de la Eliminatoria rumboa a Qatar 2022:

Sigue la rueda de prensa virtual en VIVO de nuestro Director Técnico @Carlos_Queiroz, previo al viaje a Ecuador.



�� https://t.co/ZvvoBDpvU4

⏰ 1:05 p.m. (hora Colombia)#VamosColombia���� pic.twitter.com/3Gttv4QgUH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 15, 2020

