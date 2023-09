La nómina de Marcelo Bielsa para el inicio de las clasificatorias sigue dando que hablar en Uruguay, principalmente por dejar fuera de la convocatoria a dos pesos pesados en ataque como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Los históricos delanteros no fueron reservados para los duelos contra Chile y Ecuador. Lo que representa el final de un ciclo de los máximos referentes en ataque de la ‘celeste’, ya que bajo el estilo del ‘Loco’ no serían considerados en este proceso rumbo al Mundial 2026.

¿Qué dijo Cavani sobre Bielsa?

Por lo mismo, Cavani decidió romper el silencio y enfrentó la decisión del entrenador argentino. “La vida son etapas. Si el que toma la decisión y siente que no estoy a la altura de estar en la selección, ellos sabrán porqué lo hacen”, comentó el ‘Matador’ a Telemundo de Uruguay.

Bajo esa misma línea, el delantero de Boca Juniors recalcó que esta en un buen momento físico. Tampoco piensa en el retiro, pero exigirá explicaciones.

“Yo me siento bien. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera (…) No quiero darle muchas vueltas al tema. No quiero ir contra uno ni otro. Estoy en una linda etapa deportiva, voy feliz todos los días a entrenar, trato de demostrar al máximo porqué vine acá. No vine a retirarme”, sentenció el jugador de 36 años.

¿Cuándo debuta Uruguay?

Uruguay inicia las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 primero con Chile de local en el estadio Centenario el 8 de septiembre y luego tendrá que visitar a Ecuador el 12 del mismo mes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.