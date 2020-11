Chile vs. Perú: en qué canal ver, horarios y pronósticos del partido por Eliminatorias a Qatar 2022

Por el Clásico del Pacífico. Chile y Perú se miden este viernes 13 de noviembre en el marco de una nueva fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. La 'Roja' busca escalar posiciones en la tabla, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Sétimos en la clasificación producto de una derrota y un empate en las dos primeras jornadas del torneo eliminatorio, Chile espera reivindicarse con su hinchada y poder meterse en la zona mundialista. No obstante, los dirigidos por Reinaldo Rueda no la tendrán nada fácil, pues enfrente tienen a un Perú obligado a sumar de a tres para no alejarse de los líderes.

Con la novedad del llamado de Gianluca Lapadula a la selección mayor, los hombres de Ricardo Gareca son conscientes de la necesidad que tienen de 'robar' al menos un punto en Santiago teniendo en cuenta que en su próximo partido recibirán a Argentina. Ojo, Perú viene de empatar 2-2 con Paraguay en su debut y de caer 4-2 ante Brasil en un duelo marcado por la polémica. ¿Podrá Chile contener a la 'Bicolor'?

⚽ #LaRoja ya entrena en el Estadio Nacional



⚽ Penúltima práctica de cara al partido de este viernes ante Perú

¿A qué hora juegan Chile vs. Perú?

Día: Viernes 13 de noviembre

Hora: 18:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT) / 17:00 hs (México)

Lugar: Estadio Nacional de Chile, Santiago

Chile vs. Perú: cara a cara

Enfrentados antes en 82 ocasiones, Chile confía en ampliar su ventaja en el historial (45-14-23) ante una selección peruana que no es capaz de vencer desde octubre de 2016. Aquella vez, la 'Roja' derrotó 2-1 a la 'Bicolor' en Santiago con un doblete de Arturo Vidal, aunque su clásico rival tomaría revancha luego en un amistoso y en la Copa América por 3-0.

¡Que prevalezca la unión!



Nuestra @SeleccionPeru parte a Santiago para enfrentar a @LaRoja por la fecha 03 de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022.



¡Todo un país con ustedes, muchachos!

Horarios por países del Chile-Perú

- Chile: 20:00 horas (ChileVisión / Estadio CDF / CDF HD / Claro Video)

- Perú: 18:00 horas (Movistar Deportes / Movistar Play)

- Argentina: 20:00 horas

- Uruguay: 20:00 horas (VTV+)

- Brasil: 20:00 horas

- Paraguay: 20:00 horas

- Bolivia: 19:00 horas

- Venezuela: 19:00 horas

- Colombia: 18:00 horas (Caracol TV / Caracol Play)

- Ecuador: 18:00 horas (El Canal del Fútbol / ECDF YouTube)

¿Dónde ver en vivo el Chile vs. Perú en USA?

El partido por las Eliminatorias a Qatar 2022 entre Chile y Perú a llevarse a cabo este viernes 13 de noviembre en el país sureño será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y GolTV Play, en este caso, tendrán a cargo la emisión del duelo en USA, mientras que Sky Sports hará lo propio en México.

Chile vs. Perú: pronósticos del partido

Como era de presumirse, Chile tiene todas las de ganar este 13 de noviembre. Si bien es cierto que la selección aún no ha encontrado su mejor versión en las Eliminatorias, la 'Roja' tiene armas y jugadores con los cuales ilusionarse de cara al sueño mundialista, empezando por Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

En esta misma línea, hay que destacar que -a diferencia de su rival- Chile es uno de los fuertes candidatos a quedarse con uno de los cupos al Mundial, por lo que hacerse fuerte en casa será clave para sus aspiraciones. Perú, en cambio, viene mal en la tabla y como visitante nunca ha ganado el Clásico del Pacífico por Eliminatorias. ¿Qué dices? ¿Te animas a echarle unas fichas? A que sí.

