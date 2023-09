Cuando parecía que tendría una oportunidad más para la próxima fecha FIFA, el ciclo de Guillermo Barros Schelotto está terminado. El Mellizo dejará de ser el entrenador de la selección de Paraguay, de acuerdo a múltiples periodistas de aquel país. El anuncio se hará oficial en los próximos días.

El periodista Federico Arias aseguró que Guillermo Barros Schelotto dirigió su último partido al frente de la Albirroja ante Venezuela el pasado martes 12 de septiembre. Esto también fue confirmado por el comunicador Bruno Pont, quien había dicho en las últimas horas que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, evaluaría recién su continuidad después de la fecha FIFA de octubre.

Con estas noticias, el ciclo del Mellizo al frente de la selección paraguaya está sentenciado. El mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas, donde sacó uno de los seis puntos posibles, sumado a los malos resultados del último tiempo llevan a esta decisión terminal con el entrenador argentino.

La selección de Paraguay no logra dar con el entrenador adecuado desde que Gerardo Martino fue el último en lograr la clasificación a un Mundial. Precisamente, el Tata llevó a la Albirroja hasta los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 (perdió ante España por 1-0). Desde entonces, han pasado siete entrenadores: Francisco Chiqui Arce (tuvo dos ciclos: 2011-12 y 2016-17), Gerardo Pelusso, Víctor Genés, Ramón Díaz, Juan Carlos Osorio, Eduardo Berizzo y el mencionado Guillermo.

Robert Harrison deberá encargarse de la búsqueda de un nuevo entrenador. Además, no cuenta con suficiente tiempo, ya que se acerca la fecha FIFA de octubre donde Paraguay deberá enfrentar a Argentina (12/10) y a Bolivia (17/10).

Así le fue a Guillermo Barros Schelotto en Paraguay

El ciclo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo buenos resultados. En 17 partidos sólo ganó cuatro (Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, México y Chile, éstos últimos tres en amistosos), empató otros cuatro y perdió nueve. No logró clasificar a la Albirroja al Mundial de Qatar 2022 y en los amistosos que disputó no pudo encontrar una base adecuada.