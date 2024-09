Un argentino con pasado en River y que sonó para Boca, ve como ahora lo culpan de que su equipo no pueda hacer fichajes en España.

Por España la actualidad de los clubes sigue pasando por lo económico. Muchos apenas pudieron fichar en una ventana de incorporaciones donde los sueldos de las plantillas frenaron decenas de operaciones. Un argentino que jugó en River Plate y que sonó para Boca Juniors ahora es culpado en LaLiga de que su equipo no pueda hacer fichajes. Juega un 5 de 9 en las filas de su entrenador.

Nos centramos en la figura de Fabrizio Angileri. Getafe es su casa y Diario AS comenta una situación que lejos está de ser amable sobre el lateral izquierdo. Se buscó su marcha en verano tras llegar libre desde River un par de años atrás pero fue imposible. Su contrato, valuado en casi dos millones de euros, era clave para poder reforzar una plantilla sin centro delantero y donde José Bordalás ha tenido que hacer grandes esfuerzos para conformar un 11 en las primeras jornadas.

“Getafe, que sobrepasa el tope salarial, no ha podido hacer varios fichajes por ese motivo”, dictan desde el medio para definir la situación. Se espera que el argentino salga en invierno e incluso ya se le ha dejado fuera de convocatoria de esta noche ante Barcelona en Montjuic. Fabrizio Angileri, quien llegase a jugar 68 partidos en River con Marcelo Gallardo, es apuntado por clubes y medios como uno de los grandes pendientes de mercado azulón. Enero apunta a salida.

No han sido años fáciles en España para el zurdo que en su día incluso llegó a sonar por Boca. Recordemos que Quique Sánchez Flores, ex DT del Getafe, llegó a comentar en rueda de prensa que el jugador distaba en nivel de buena parte de sus compañeros. Meterle en el once ha sido un reto en todos los sentidos: “Le falta prácticamente todo. El chico está haciendo un esfuerzo….Hay una riqueza táctica de la que se carece en la liga de la que proviene”.

Angileri se encuentra en el foco de las críticas por España gracias a su sueldo: IMAGO

Angileri tiene contrato hasta el 2026 con un equipo que lucha por no descender. A sus 30 años el ex Godoy Cruz, River e incluso preseleccionado por el entrenador Lionel Scaloni para disputar la Copa América de 2021, es el apuntado por la falta de fichajes en un conjunto azulón donde hasta la fecha acumula 27 partidos oficiales entre LaLiga y Copa del Rey.