Muy atentos a los próximos meses en relación con un Mundial de Clubes donde vuelve la polémica. Por España aseguran que los clubes de Europa se llevarían más dinero a nivel de premios que el del resto de las confederaciones anexadas a FIFA. Igualmente, se indica que ni mucho menos cada equipo recibirá los famosos 50 millones de euros en cuales se tasó el decir presente por el certamen.

MARCA es quien entrega la última hora en este sentido. El medio indica que por cuestiones comerciales, de cantidad de estrellas en sus filas y por el valor que darán al nuevo torneo de FIFA, los clubes de Europa serán quienes más dinero cobren con el reformado Mundial de Clubes. La medida se encontraría aprobada por Zúrich a la espera de que terminen de definirse diferentes cuestiones alrededor del desarrollo del torneo en el verano de 2025. ¿Injusto? ¿Razonable? El tiempo lo dirá.

Pero no terminan ahí las informaciones. La realidad del nuevo Mundial de Clubes se ha entendido como un premio económico solo por participar que rozaría los 50 millones de euros para cada uno de los 32 participantes. Desde MARCA se afirma que ni mucho menos ahora mismo FIFA puede pagar esa cantidad y que en torneos como la Copa del Mundo una selección como la Argentina se llevó apenas 44 millones de euros tras conquistar todo en Qatar 2022. Las cuentas no salen y hablaríamos de una piscina de premios que tendría que superar los 1600 millones. No se tendrán estas cifras en premios.

“Debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer, en nuestra misión, que es organizar competiciones y desarrollar el fútbol en todo el mundo, porque el 70% de las federaciones miembro de la FIFA no tendrían fútbol sin los recursos que proceden directamente de la FIFA”, analizaba Infantino justamente unas semanas atrás sobre todo el ruido alrededor del torneo. Ahora mismo se trabaja en acuerdos comerciales que permitan alcanzar un total de 2000 millones de euros en ingreso y para la acomodación del torneo en Estados Unidos.

Se pretende en este contexto que el reparto no sea lineal y que los clubes europeos se lleven más dinero por un argumento deportivo-comercial. Son por los que más dinero se paga a nivel de espectadores y patrocinios de cara a poder realizar un torneo que ahora mismo todavía tiene varios flecos por delante. FIFA ni mucho menos llegará a la famosa cifra de los 50 millones de euros por participante. Esto solo hubiera ocurrido si China, primera gran propuesta para realizar el torneo antes de la pandemia, hubiera podido realizarlo.

Inter Miami y Messi pueden unirse al Mundial de Clubes

Queda todavía por resolverse que equipo de la MLS tomará el cupo de invitado que FIFA ha reservado para cada una de las naciones que ejerzan de sedes de su nuevo torneo. Se espera que Inter Miami y Messi salvo sorpresa sean el equipo del soccer que diga presente en el verano del 2025 por un torneo que todavía divide a planeta a nivel de calendario.

¿Cuándo se juega el Mundial de Clubes del 2025?

Se pretende que sea del 15 de junio al 13 de julio del 2025. Son las fechas buscadas por FIFA desde hace tiempo para un torneo que tenía cada vez más problemas para encontrar un hueco en diciembre u otros espacios de tiempo. Si tenemos en cuenta como se viene una nueva Champions y con más partidos que la actual, el calendario obligaba a cambiar buena parte del desarrollo del nuevo proyecto.