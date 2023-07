La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este martes 4 de julio su nuevo escudo, en un evento con el Sistema Nacional de Orquestas. El nuevo logo apareció en un emotivo video que generó disconformidad en la capitana de La Vinotinto femenina, Deyna Castellanos.

El nuevo logo de la FVF ha generado opiniones divididas en los fanáticos. Sin embargo, Deyna Castellanos apuntó contra el video de presentación por medio de sus redes sociales. La jugadora de Manchester City criticó el hecho de que no aparezcan todas las selecciones nacionales.

La capitana de La Vinotinto no emitió opiniones sobre el escudo. “No diré nada sobre el escudo porque no me compete, aunque me encantó la nueva canción. La orquesta hizo un trabajo fantástico. Te pone los pelos de punta y te genera un sentimiento súper bonito“.

Dura crítica de Deyna Castellanos

“Dicho esto, lo que no me gustó es que, en esta presentación, hubo 2 equipos que no aparecieron. Los chamos de futsal están haciendo un trabajo fantástico y los de fútbol playa están acá (Juegos Centroamericanos y del Caribe) clasificados a las semifinales y evidentemente somos la misma selección” reclamó la jugadora de Manchester City.

Así mismo, la jugadora criticó el haber tenido tanto protagonismo en las imágenes de la selección femenina. “Me sacan a mí en el video, pero no es sacar a Deyna. El tema es sacar a las jugadoras, al equipo femenino, al equipo de futsal, al equipo de fútbol playa… Mis compañeras van a mi lado, no detrás de mí. Ellas sudan la camiseta al igual que yo. Esto me pareció feo“.

“No se dan cuenta de que están separando a todos los equipos que la FVF representa. Al final, todos los equipos representamos al mismo país. Ojito con eso” concluyó la jugadora estrella de La Vinotinto.