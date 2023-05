Este sábado River Plate presentó, en las adyacencias del Estadio Monumental, la estatua de Marcelo Gallardo, una obra que se empezó a gestar el 8 de diciembre del 2018, justo un día antes de la Final de vuelta de la Copa Libertadores de aquel año, en la cual el Millonario le ganó a Boca 3 a 1 (resultado global de 5 a 3) en el Estadio Santiago Bernabéu.

El evento se desarrolló bajo el marco del regreso del Muñeco a las instalaciones de la institución riverplatense, luego de dejar el cargo de entrenador a fines del año pasado (en su lugar asumió Martín Demichelis), y en medio de un momento en el que el primer equipo alterna las buenas del campeonato local (puntero de la tabla de posiciones de la Liga Profesional) y las malas en el plano internacional (último de su zona en la Copa Libertadores).

Pero más allá del merecido homenaje, que de por sí atraía la mirada de la actualidad, la estatua aumentó su relevancia pública por un detalle que impactó rápidamente en las redes sociales y del cual se hicieron eco los medios de comunicación masivos, que tiene que ver, puntualmente, con la prominencia con la que Marcedes Savall, escultura a cargo, representó la zona de los genitales de Marcelo Gallardo.

Al respecto, en una charla con la señal argentina TN, la artista señaló: ”Yo no tengo nada que ver, fueron indicaciones de Carlos Trillo”, dijo entre risas la escultura que también erigió la estatua de Ángel Labruna, respecto a las directrices que habría recibido por parte del directivo de River Plate.

Asimismo, explicó: ”Estamos hablando de un vocabulario futbolero. Me pareció que en ciertas partes de la obra había que tomarse licencias para que le dieran más impacto a la obra, sobre todo porque estamos hablando de una obra que será apreciada por los hinchas de River. No es una burla ni mucho menos. Pero sí, me tomé licencias. Por ejemplo, Marcelo Gallardo al momento de levantar la Copa Libertadores tenía la camiseta de River, pero lo hice con el saco, porque el saco se transformó en un ícono. Son cosas que uno se toma licencias para aportarle más gestos a los hinchas”, remarcó Savall.