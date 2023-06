Una nueva polémica gira entorno a Marcelo Bielsa. Esto porque ahora en Chile liquidaron a uno de sus mejores amigos, inclusive a quien ubicó como el “mejor canchero” del país trasandino.

Este es el caso de Patricio Bustamante, quien se encargó de mejorar la cancha del estadio Santa Laura en Santiago de Chile. Las lluvias, conciertos y la gran cantidad de partidos, incluyendo de rugby, dejaron en un pésimo estado el césped de juego. Pero el hombre decidió aceptar el desafío, aunque esto hoy lo tiene como blanco de críticas.

Bustamante se ganó el respeto de Bielsa, cuando al mando de la selección de Chile realizó varios entrenamientos en Calama, ciudad ubicada al norte de dicho país. Pese a las condiciones del tiempo y que el cuadro local, Cobreloa, también la ocupaba, logró mantenerla en perfecto estado. Lo que fue alabado por el ‘Loco’.

Encuesta Mi equipo europeo favorito es... Mi equipo europeo favorito es... YA VOTARON 0 PERSONAS

“Como a él le gustaba el fútbol intenso, protagonista, rápido, entonces la superficie de juego no puede tener imperfecciones que dificulten al jugador llevar a cabo los ejercicios que pide. Es muy celoso. Siempre pedía pasto muy corto, 18 milímetros, muy parejita, buena textura“, confesó el hombre nacido en Curicó a Emol.

Con el respaldo de Bielsa, estudió y se perfeccionó en su rubro. Cargar con el cartel del ‘mejor canchero de Chile’ fue una responsabilidad que mantiene hasta hoy. Por lo mismo, el bendecido por el ahora entrenador de Uruguay, fue contactado por Unión Española para mejorar la cancha de estadio Santa Laura. Pero pese a iniciar los trabajos, no logró recibir el apoyo de la administración. Inclusive ya se volvieron a jugar encuentros en dicho recinto, lo que finalmente provocó su salida en medio de las ‘reparaciones’. “La van a hacer mierda. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente“, acusó Bustamante a Bolavip Chile.

El tema escaló y vino la replica del cuadro hispano. Los que dispararon con todo y lamentaron la forma de desenvolverse del amigo de Bielsa. “Han sido muy extrañas las declaraciones. Lo he llamado y no me contesta. Siento que se cree el Mesías (…) Es bueno aclarar que era un asesor, no el canchero de Unión Española“, señaló Cristian Rodríguez, funcionario del club afectado, a La Tercera.