Los dardos de Arturo Vidal contra Jorge Sampaoli continúan generando repercusión en el Flamengo. Pese a que el chileno ya fue presentado en el Athletico Paranaense, sus palabras siguen haciendo eco en el ‘Mengao’.

Según la prensa brasileña, todavía hay molestia en el cuerpo técnico del casildense. Esto debido a que se conocieron varios años en la selección trasandina. Inclusive sus ex compañeros se sintieron aludidos por sus dichos.

“Siempre estuve preparado para jugar. Me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores (…) Lo de Sampaoli es un tema cerrado. Me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso. Me siento feliz de ya no estar con él“, expresó Vidal en su llegada al ‘Furacao’. Lo que caló hondo en Sampaoli.

La traición de Vidal

Según el diario O Dia, lo expuesto por el ex Barcelona “cayó como una bomba entre el entrenador y los miembros de su cuerpo técnico en el Flamengo“. A tal punto que sus ex compañeros quedaron con un gusto a ‘decepción’ tras lo vivido en los últimos meses. Inclusive se recuerda el episodio que vivió Vidal en 2015 cuando en plena Copa América chocó su Ferrari bajo estado de ebriedad.

Episodio que marcó un antes y un después en la carrera del futbolista. Pero que fue perdonado por Sampaoli. Inclusive recibió su apoyo en dicho momento. Lo que acrecienta la ‘traición’ del chileno.

En tanto, el medio citado indica que el argentino decidió no responder a su ex pupilo. En la última conferencia de prensa, tras el empate ante Fluminense, solo se enfocó en los posibles refuerzos. “En el mercado siempre existe la posibilidad de cambio, de entrada y salida de jugadores. Siempre espero que el equipo luche por cosas importantes en un año difícil“, sentenció.