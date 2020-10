"Cuando no lo haga más, se acabó Leo Ponzio", el capitán de River sobre cuando va a dejar el fútbol

El 3 de enero del 2012, Leonardo Ponzio decidió interrumpir su carrera profesional en Zaragoza después de ocho temporadas para jugar con River en la B Nacional: llegó y no se fue más.

Hoy con 38 años y catorce nuevos títulos bajo el brazo, el mediocampista es el capitán del equipo de Marcelo Gallardo.

En una entrevista con Radio Mitre, Ponzio respondió sobre cuándo será el día en que cuelgue los botines y dejó en claro que todavía falta mucho.

#SuperMitre #Ahora Leonardo Ponzio: "Gallardo tiene contrato hasta diciembre de 2021. Creo que si hay proyecto y él lo siente, creo que Marcelo está en su casa". pic.twitter.com/h3SQT0MYce — Super Mitre (@SuperMitre) October 30, 2020

"No me sale meterle una cara de culo al entrenador, no soy de ésos. Me enojo cuando pierdo en el entrenamiento, protesto. Lo tengo innato. Cuando no proteste más, se acabó Leo Ponzio", aseguró.

Además, agregó: "Jugando hasta los 40 o 41 le taparía el hueco a un pibe. Igualmente, yo siento que ahora compito. Entreno y compito, no soy pasajero en un entrenamiento. No soy titular porque Enzo Pérez está en un nivel de Selección, y por el físico, entrega y técnica que tiene, ahí va a jugar hasta con los ojos cerrados".

Por último, sentenció: "Tengo contrato hasta junio, y hasta ahí quiero jugar con todas las ganas. Yo ahí me hago una pregunta, un poco más confidencial, de por qué uno sigue y hasta dónde. Yo podría renovar contratos, pero en el último año y medio he jugado poco".

