Vignolo le preguntó "¿y la Selección?" y Nacho Fernández nos rompió el corazón

Hace rato que Ignacio Fernández es el mejor jugador del equipo más ganador y regular de los últimos años del fútbol argentino: River.

Sin embargo, al mediocampista la Selección Argentina siempre le ha sido esquiva: apenas jugó treinta minutos en un partido de un amistoso de la mano de Jorge Sampaoli. Precisamente, en el 6-0 a Singapur de 2017.

Pese a su rendimiento de la mano de Marcelo Gallardo, Nacho Fernández no ha podido hacer ni pie en la Albiceleste y justamente eso le preguntaron este jueves en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol.

Sebastián Vignolo le preguntó "¿y la Selección? ¿Qué pasa con la Selección?". La respuesta del jugador de River no podría haber sido más sincera.

"El técnico decide, tiene muchísimos jugadores para elegir y por ahora no estoy en los convocados. Uno cuando viene la lista está un poco pendiente, pero hace rato que está Scaloni y no fui convocado nunca y no recibí un llamado nunca. Uno va perdiendo un poquitito las esperanzas. Ojalá algún día me toque", aseguró.

Por último, sentenció: "El entrenador ve que hay otros jugadores mejores que yo. Eso es lo que pienso. No le encuentro mucha explicación".

