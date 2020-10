Nacho Fernández: "No me quiero ir a mitad de la Copa"

River ya está mentalizado en intentar repetir el camino hecho la última Copa Libertadores.

El año pasado, el Millonario logró llegar a la final, donde cayó de forma precipitada ante Flamengo.

Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo logró un nivel excepcional gracias, entre otros factores, a Ignacio Fernández.

Su rendimiento no pasó inadvertido y muchos hinchas temen perder a uno de sus mediocampistas emblema en esta época dorada.

Hoy, Nacho habló con 90 Minutos de Fútbol y, si bien aclaró que escuchará ofertas, confesó que tiene ganas de quedarse al menos hasta el cierre de esta edición.

"No puedo asegurar nada. Como te dije recién, todas las ofertas que llegan se escuchan y se analizan. Obviamente que tengo muchas ganas de terminar la Libertadores, no me gustaría irme a mitad de camino", lanzó.

River se medirá en los octavos de final ante Athletico Paranaense, equipo al que ya venció en la Recopa Sudamericana 2019.

