La Selección de Venezuela femenina ha estado bajo la atención de todos en los últimos días por su destacable participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo días después de conseguir la medalla de plata, se dio a conocer el retiro temporal de Sonia O’Neill.

Sonia O’Neill, jugadora de Turbine Potsdam (Bundesliga) y de la Selección de Venezuela, ha sorprendido a todos este domingo con un fuerte comunicado. La venezolana nacida en Canadá se retira temporalmente del fútbol.

La jugadora reconoció que ha estado atravesando años complicados y que no se encuentra en un buen estado a nivel mental. Por esto, ha decidido alejarse de los terrenos de juegos, pero no sin antes hacer una seria denuncia.

“Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no ve o no conoce. Ni mis amigos o familia saben todo lo que he hecho el pasado, este año y también durante mi temporada en Rangers. Me siento bien físicamente pero mentalmente no y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato” dijo Sonia O’Neill.

La jugadora denunció los malos tratos que ha sufrido en los últimos años. “Fútbol, el juego que una vez me encantó, fue la razón por la que dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano. Dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en que dejé de respetarme a mí misma como persona y jugadora. No estoy hablando de las redes, fanáticos, o si juego o no juego. Estoy hablando de clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humanos“.

“Entrenadores y personas pueden hablar sobre cómo alguien juega, pero lo que no es justo es de decir mentiras acerca de mi carácter, mi personalidad, quién soy, cómo tuve mis lesiones o que digan que necesito subir solo fotos de fútbol en las redes, si no, no voy a jugar y mucho más. De regresar de tres lesiones graves en un año y medio fue difícil, pero lo más difícil fue cómo la gente que se supone que te apoya no te trata como ser humano” añadió.

Se despide del fútbol

De esta forma, O’Neill confirmó su retiro temporal. “Voy a descansar por un rato y espero que pueda volver como la jugadora y la persona que era, con las mismas ganas de seguir luchando por un mejor ambiente para el fútbol femenino en el futuro. El fútbol femenino tiene mucho que mejorar, especialmente los entrenadores y los clubes“.