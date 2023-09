Sampaoli aseguró que no planea 'dimitir' a pesar de la crisis de Flamengo

Luego de haber tocado el cielo con la conquista de la Copa Libertadores en 2022, Flamengo está teniendo un año para el olvido. El elenco carioca está sufriendo en los diferentes frentes de la temporada y la presión aumenta a medida que los malos resultados van acumulándose.

Este domingo, el Mengão empató en el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil y tuvo que conformarse con el subcampeonato. Es que São Paulo había ganado la ida por la mínima diferencia y, además de festejar el título, acentuó la crisis del Fla.

Es que, en la Libertadores, Flamengo fue eliminado en octavos de final ante Olimpia a pesar de haber sido uno de los principales candidatos. En el Brasileirão se ubican en una lejana séptima posición, que lo está dejando fuera de la próxima Libertadores hasta el momento.

En ese contexto, Jorge Sampaoli afrontó los rumores tras la caída en la final y aseguró que no tiene en la cabeza la renuncia: “No, no me lo planteo dimitir. Esa valoración la tiene que hacer el presidente del club“.

Y luego detalló sus sensaciones por los últimos resultados: “Ciertamente no salió como yo quería, pero en esos cinco meses me dediqué 24 horas al día a cambiar esa realidad. Pero, realmente, diferencio la Libertadores y el Brasileirão de esta Copa de Brasil. Para mí, Flamengo perdió la Copa de Brasil injustamente“.