Lionel Messi destrabó el partido entre Argentina y Ecuador en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Un gol de tiro libre le dio el triunfo a la Albiceleste, aunque hay preocupación por el estado físico de la estrella de Inter Miami. Pidió el cambio y se teme algún tipo de lesión.

El rosarino volvió a hacer de las suyas para que Argentina logre un importante triunfo ante una dura Ecuador. Fue un partido muy luchado y hasta con cierta pierna fuerte, por momentos. Precisamente, Leo fue uno de los que más lo sufrió, aunque increíblemente, también tuvo que padecer a sus propios compañeros.

En una jugada de ataque para Argentina, Messi se topó con la figura de Lautaro Martínez, lo que derivó en un fuerte choque. El ’10’ terminó tendido en el césped, con una visible molestia. Su rostro chocó contra el hombro del delantero de Inter y fue lo que provocó la caída. Al ex PSG y Barcelona le costó recuperarse.

Esta acción pasó totalmente desapercibida, pero las cámaras de televisión de TyC Sports mostraron el momento. Messi pudo sufrir una lesión o molestia en su rostro producto de este choque involuntario con su compañero de selección. Un verdadero susto tanto para Argentina como para Inter Miami, que sigue atentamente las acciones de su estrella en estas Eliminatorias.

Inter Miami ya sabe cómo terminó Messi ante Ecuador

Desde Inter Miami estuvieron atentos a cómo terminó Lionel Messi el partido ante Ecuador. Se retiró en el minuto 89 para el ingreso de Exequiel Palacios, pero llamó la atención lo que dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa. “Me pidió el cambio“, reveló.

A partir de esto, en la Florida llevaron tranquilidad. En declaraciones a la prensa, Gerardo Martino habló sobre cómo está el ’10’. “En principio no parece nada importante. Sí síntomas de cansancio. Es el reporte que tenemos de después del partido, pero tenemos que esperar hoy para tener más precisión“, dijo. “No me animaría a decir, es demasiado pronto. Hoy puede ser un día importante, pero si tiene posibilidades de jugar contra Bolivia no me lo imagino regresando“, agregó.

¿Cuántos goles tiene Messi en la Selección Argentina?

Lionel Messi jugó un total de 176 partidos y marcó 104 goles en la Selección Argentina. Por las Eliminatorias Sudamericanas, alcanzó los 29 tantos para ser uno de los máximos goleadores de este certamen junto a su amigo Luis Suárez.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 1 a 3 contra Los Angeles FC del domingo 3 de septiembre, Inter Miami jugará contra Sporting Kansas City el sábado 9 de septiembre a las 19:30 ET (20:00 ARG) en un partido en el que no contará con Lionel Messi al estar convocado por la Selección Argentina para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.