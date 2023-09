Volvió el fútbol de selecciones en Sudamérica y lo hizo de la mano de un Lionel Messi que sigue marcando el camino para una selección Argentina donde eso sí, La Pulga no tuvo problemas en analizar una situación que cada día será más común. El rosarino no dudó en asegurar que el cambio por Exequiel Palacios no será el último.

Un golazo de falta ante Ecuador en pleno Monumental fue clave para que la vigente selección campeona del mundo pudiese romper el cero de una Tri rebelde en Buenos Aires. Messi levantó la pelota por encima de la barrera, reventó las redes de la visita y minutos después dejaría el césped en una sustitución que no se veía con Argentina desde el 2014. Ovación gigante en la cancha de River Plate.

Lionel Scaloni desveló los motivos de una situación tan atípica con La Pulga como común en este juego. Desde Brasil 2014 que el rosarino no dejaba un terreno de juego tras un cambio por otro compañero: “Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio”.

¿El principio del fin?

“Sabemos que cada partido va a ser difícil. Que estemos con Suárez primero es muy lindo. Estaba un poco cansado y por eso salí, seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos. Parece que hace un montón que fuimos campeones, el objetivo es seguir compitiendo, tenemos que ser conscientes que lo que hicimos ya pasó”, palabras de Messi tras el final del duelo. Los 36 años de La Pulga obligan a cuidarle en todos los sentidos. No será una excepción de cara al futuro.

Noche más que especial para un Lionel Andrés que con su tanto de falta se convirtió en el jugador que más veces abrió el marcador en un encuentro (14) de Eliminatorias para la Copa del Mundo. Hablamos de un récord que incluye todas las confederaciones y que va de la mano con un cambio que será cada vez más común por su edad. Messi sigue haciendo historia mientras se empiezan a ver los primeros flecos de una realidad a la que Argentina tendrá que acostumbrarse.