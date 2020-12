Qué canal transmite Blooming vs. The Strongest por la Primera División de Bolivia

Blooming y The Strongest chocan este jueves 31 de diciembre por la jornada 26 del Torneo Apertura de la Primera División de Bolivia. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports.

El local, ya sin chances de campeonar, buscará cerrar de la mejor manera el año ante uno de los candidatos al título. En su última presentación, Blooming goleó 4 a 0 a San José.

The Strongest se juega todo en la última fecha y necesitará ganar y que Always Ready no lo haga para poder consagrarse. El equipo de Alberto Illanes viene de ganarle 2 a 0 a Aurora.

Día y horario: ¿cuándo se miden Blooming y The Strongest por el Torneo Apertura de Bolivia?

El encuentro se llevará a cabo este jueves 31 de diciembre en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

Horario del partido según cada país:

Bolivia: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el partido en vivo?

El encuentro será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports.

