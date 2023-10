La Selección Uruguaya está afrontando una renovación con Marcelo Bielsa al frente del proyecto. Referentes como Suárez, Cavani, Muslera y Godín ya no están al frente de la Celeste, que tiene nuevos líderes. Entre ellos, Federico Valverde tomó un rol mucho más protagónico en este ciclo.

El mediocampista de Real Madrid está atravesando un enorme momento con su club y espera replicarlo a nivel internacional de cara al Mundial 2026. En conferencia de prensa, Pajarito se animó a contar cómo fueron sus primeros encuentros con el flamante entrenador.

A través de Zoom, el jugador Merengue tuvo su primera conversación con el Loco y reveló: “Nunca pasé tantos nervios ni sentí una tensión en ningún partido de mi vida como antes de hablar con él. Estaba tensionado y nervioso. No sabía qué podía esperar. Y escuchaba a mi hijo gritar por ahí. Me fui bien lejos“.

Además, en declaraciones compartidas por Futbol Uy, detalló cómo son sus charlas actualmente: “No digo que sean secas, pero te llama y te habla de lo que realmente quiere hablar. No te vende una cosa cuando no es el tema importante del que hablar. Me llama para hablar de fútbol y corregir cosas, y de eso hablamos entre 40 minutos y una hora. Hablando con él saco todo lo posible para seguir creciendo como futbolista“.

Con la cita de capitán en el brazo, Valverde afrontará una nueva doble fecha de Eliminatorias la próxima semana. La Selección Uruguaya, que sacó tres puntos en la primera ventana, buscará acomodarse en su visita a Colombia y luego recibirá a Brasil.