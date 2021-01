A Wanchope le preguntaron por su discusión con Zárate: "Me re puteó"

Este sábado, Wanchope Ábila fue el autor de la apertura del marcador para Boca en el Superclásico contra River por la Bombonera.

+ El errado de Wanchope y la reacción de Zárate

+ Los insultos de Wanchope y Zárate en el banco

Sin embargo, en el segundo tiempo tuvo un error que podría haber definido el encuentro a favor del Xeneize.

"Me re puteó" declaró Wanchope y analizó la jugada con Zárate en la #CopaDiegoMaradona.



Picó en fuera de juego, el línea nunca lo percibió y se fue mano a mano contra Franco Armani, quien salió rápido para taparlo y anular la jugada. Mauro Zárate, quien estaba solo por el medio, le dijo de todo.

Automáticamente, Miguel Ángel Russo los sacó y discutieron en el banco de suplentes. Tras el partido, justamente de eso le preguntaron al centrodelantero.

"Me re puteó, pero no lo vi. No tengo problema en darle el pase. Entre que miré al línea para ver si estaba habilitado y cuando quise llegar llegué con Armani. Tiene razón igual", dijo entre risas.

Y sí, todos hubiesemos reaccionado como Zárate.

