Daniele De Rossi habló y le plantó cara a los críticos de Jorman Campuzano

Este martes 5 de enero, el programa '90 minutos de Fútbol' en ESPN sorprendió a su audiencia con la aparición estelar del exfutbolista italiano, Daniele De Rossi. El 'Tano' apareció en TV para hablar de lo que fue el último partido de Boca Juniors contra River Plate en La Bombonera y que acabó 2-2.

En ese partido, lastimosamente Jorman Campuzano acabó expulsado. El colombiano clavó dos golpes con los que Rapallini le teminó mostrando la tarjeta roja. Sebastián Vignolo, conductor del programa, le preguntó a De Rossi por la actuación del cafetero y el italiano no dudó en defenderlo de sus críticos.

"La roja es justa, pero no son justas las críticas sobre el jugador... Lo tengo en mi corazón y no me explicaba porque jugaba tan poco cuando yo estaba allá porque es un muy buen jugador. 'Campu' es un muchacho increíble".