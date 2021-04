Suspendido en Boca: Russo pierde una pieza clave para jugar ante Atlético Tucumán

Una tras otra para Boca. Primero que nada, llegó la lesión de Marcos Rojo en pleno partido ante Unión de Santa Fe, sin poder salir a jugar el complemento y siendo reemplazado por Franco Soldano. El propio defensor dijo que fue por precaución ya que venía cargado de la semana, pero todavía hay que esperar para saber si podrá ser tenido en cuenta por el DT.

Luego, se concretó la derrota por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, que dejó al Xeneize cuarto en la tabla de posiciones (justamente los primeros cuatro de cada zona pasan a la fase final) y con los mismos puntos que el quinto y el sexto, habiendo tres unidades de diferencia entre los de La Ribera y el décimo. Es decir, está todo muy apretado.

Y como si fuera poco, un suspendido hará que el entrenador tenga que reacomodar el medio: Jorman Campuzano vio la quinta amarilla el domingo y por ese motivo no podrá disputar el duelo ante Atlético Tucumán en la Bombonera, clave para que el equipo pueda levantar cabeza luego de una semana complicada.

El primer nombre que surge pensando en las variantes que maneja el técnico es Alan Varela, el joven volante de 19 años que ya viene sumando minutos hace rato en Primera, haciéndolo muy bien. De esa manera, se repetería la dupla con la que cerró el duelo ante el 'Tatengue', con Medina acompañando.

Eso sí, no hay mal que por bien no venga: el colombiano tendrá mucho tiempo para ponerse a punto físicamente pensando en lo que pasará días más tarde: debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante The Strongest, en la altura de La Paz, Bolivia. 3.600 metros sobre el nivel del mar que deberán ser combatidos con buen fútbol. Veremos qué sucede.

