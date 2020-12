Sebastián Domínguez: "Comparar a Guillermo con Gallardo es una falta de respeto"

Este martes, en ESPNF90 debatieron sobre las figuras de Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo al recordar la final de la Copa Libertadores, de la que mañana se cumplirán dos años.

+ Tres casos de COVID-19 en River

Sin embargo, en el más tajante de todos en la discusión fue Sebastián Domínguez, quien dejó a varios boquiabiertos.

#ESPNF90 �� | ESPN 2



¿NO SON COMPARABLES?



Para @sebadominguez6, es una falta de respeto comparar a Guillermo Barros Schelotto con Marcelo Gallardo. ¡Escuchá sus argumentos! pic.twitter.com/Nf5FwVglqG — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 8, 2020

"Para mí es una falta de respeto comparar a Guillermo con Gallardo. ¡Una falta de respeto!", aseguró el exjugador

Además, agregó haciendo hincapié en el entrenador de River: "Hay una distancia abismal entre un entrenador y otro comprobado en sus equipos. Lo digo con total sinceridad".

"Si Gallardo está mirando el programa, un tipo que ganó absolutamente todo... para mí no es comparable. A Guillermo le fue bien en Lanús, en Boca le fue bien pero tenía un plantel que lo acompañaba, pero Gallardo para armar este River no formó el mismo equipo en dos años: no te formaba el mismo equipo", argumentó.

Por último, sentenció: "Laburó mucho hasta transformarse en Gallardo. Para mí está muy por encima de la media".

Lee También