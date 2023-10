Las salidas de Lionel Messi y Neymar supuso el final de la era Galáctica en PSG, así como de una situación económica-mediática sin precedentes en el equipo de la capital francesa. Desvelan por Francia algunos de los impactos en el adiós de argentino y brasileño. Hay un importante descenso de seguidores, entradas y patrocinios en el Parque de Los Príncipes. Todo esto se traduce en dinero perdido.

L’Equipe hace un balance que muestra la otra cara de la moneda. PSG ha perdido entre 10 y 15 millones de seguidores en redes sociales desde que Ney y Leo se marchasen. La situación llega también al Parque de Los Príncipes, donde se ha pasado de apenas tener entradas libres a vacíos en las gradas del feudo parisino. Por último pero no menos importante, se indica que compañías como crypto.com, Aspetar, Ooredoo y Qatar Airways dudan de seguir ligados como patrocinadores de la entidad. Solo a 18 de octubre ya hay un hueco de 8.5 millones de euros por resolver con la marcha de Messi y Neymar.

Ambos jugadores dejaron el club en medio de un aluvión de críticas. Incluso hubo amenazas de los ultras del PSG contra una dupla que no pudo verse más allá de octavos de final de la Champions League. La salida de Messi y Neymar cuesta dinero, libera sueldos y baja el foco mediático en un club que no olvidemos, sabe que por el 1 de enero del 2024 Kylian Mbappé volverá a ser agente libre. Las consecuencias económicas son una realidad que solo no es crítica al tratarse de un club estado.

Se indica por L’Equipe un retroceso en la expansión internacional del club. Solo la figura de Mbappé ayuda a paliar la situación explicada, pero ni mucho menos da tanto rédito de cuando de tenía el mencionado tridente. Al-Hilal e Inter Miami son quienes se llevan a dos nombres que no solo son futbolistas, sino igualmente marcas propias y por ende dinero para quien ostente sus servicios. El final de la era Neymar-Messi pasa factura en París.

Una que terminó gracias a la ausencia de éxitos en Europa. Este fue el pilar para no renovar al argentino y para buscar a cualquier coste la marcha de Neymar. Ambos ganaron títulos locales sí, incluso el brasileño llegó a una final de Champions en el 2020, pero el balance a nivel deportivo estuvo lejos de convencer a Nasser Al-Khelaifi. Los rumores de una fractura del vestuario por los bandos latino-francés, también dentro de un hecho que en Francia indican ya cuesta dinero Doha seguirá presente, pero no traerá tanto rédito como contar con Messi y Ney en el césped.

Los números de Messi y Neymar en PSG

Empecemos con La Pulga. Este cosechó 75 partidos, 32 goles y 34 asistencias en su paso por PSG. A la hora de hablar de Neymar, sus números desde el 2017 se cierran en: 173 choques, 118 tantos y 73 pases de gol. ¿Títulos juntos? Dos ediciones de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

¿Cuánto cobraban Messi y Neymar en PSG?

Por cada 12 meses de servicio, Lionel Andrés recibió en sus cuentas un total de 40.5 millones de euros. En cuanto a Neymar se refiere, este ostentaba un sueldo de 44.1 ‘kilos’ en PSG. Eso sí, se encuentran más que lejos de lo que percibía un Kylian Mbappé que es el máximo gasto de la entidad. Gana 72 millones de euros cada 365 días.