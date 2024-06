La Selección de Ecuador jugará la Copa América 2024 con una de sus mejores generaciones. Futbolistas como Moisés Caicedo, Kendry Páez, Piero Hincapié llegan siendo figuras pese a su corta edad, pero también hay otros veteranos que tendrán su última chance de ganar este torneo.

En esta convocatoria de Ecuador, hay hasta seis jugadores que se despedirán del torneo CONMEBOL luego de esta edición. En el arco hay dos, ya que Alexander Domínguez y Hernán Galíndez llegarán a la siguiente Copa América con 41 años, probablemente ya estén retirados o correrán detrás de otros nombres juveniles como Gilmar Napa, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle entre otros, caso similar con Pedro Ortíz que con 38 años seguramente no volverá a estar en consideración.

El ataque de Ecuador también vería a algunos elementos despidiéndose de la Copa América tras este año. Para la siguiente edición, Ángel Mena tendrá 40 años, por lo que seguramente dejará su sitio a otro convocado para la Selección.

El GOAT ecuatoriano sabe hasta cuándo podrá jugar, sin embargo al llegar con 38 años a la siguiente Copa América, probablemente Enner Valencia está al frente de su última oportunidad.

Alexander Domínguez es arquero de Ecuador desde el 2013. Foto: Getty.

No estuvieron convocados para este torneo y por edad probablemente no tendrán un lugar en alguna prelista o lista definitiva. Robert Arboleda con 36 años no jugaría la Copa América 2028, que tiene chances de ser en Ecuador.

Encuesta ¿Cuál de estos jugadores llevarías a la siguiente Copa América? ¿Cuál de estos jugadores llevarías a la siguiente Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión de la Copa América USA 2024?

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) México vs. Ecuador, junio 30, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

¿Dónde ver la Copa América USA 2024? Horarios y canales

Los aficionados ecuatorianos podrán ver toda la Copa América USA 2024 en DSports y El Canal del Fútbol. Mientras que en Ecuavisa podrán todos los partidos de la Selección de Ecuador y ciertos encuentros como la final y otros que se irán revelando a lo largo del torneo.