VIDEO | Así fue el último y heroico gol de Mathías Acuña en la LigaPro con Mushuc Runa

Este sábado 4 de enero de 2025 se confirmó la terrible noticia del suicidio de Mathías Acuña. El delantero uruguayo de Mushuc Runa apenas había llegado al país el viernes y se estaba alistando para comenzar la pretemporada. No se han revelado más detalles del suceso, pero se analiza un aparente suicidio.

Mathías Acuña fue uno de los fichajes más importantes de Mushuc Runa en 2024. El goleador terminó anotando el último gol de su vida el pasado 1 de diciembre en el cierre de la segunda etapa. El delantero puso el tanto del transitorio empate 1 a 1 ante Barcelona SC.

Este gol fue clave, puesto que, Mushuc Runa terminaba empatando un partido de manera muy oportuna para meterse finalmente a la Copa Sudamericana 2025. Acuña le marcó en la temporada a Barcelona SC y a Emelec, mostrando ser muy certero en el área.

Se desconocen motivos de este deceso y si el mismo sería un suicidio, aunque todas las autoridades trabajan bajo esta teoría. El jugador estaba pasando por un tema personal muy delicado al estar bajo una denuncia por violencia de género y usar tobillera.

La noticia ha sacudido fuerte al fútbol ecuatoriano y ya se han visto las primeras reacciones. La LigaPro dejó una nota de pesar en sus redes sociales para sus familiares. Mushuc Runa también despidió a su jugador con una emotiva fotografía.

¿Qué denuncia enfrentaba Mathías Acuña?

El 23 de diciembre del 2024 se hizo público que la Justicia ecuatoriana había impuesto grillete electrónico al jugador como medida cautelar. Mathías Acuña públicamente hizo su descargo en redes sociales.

“¡Tener la tobillera me da tranquilidad a mí porque no se va a poder inventar nada que me acerqué, también todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la cual la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras, me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género!”, agregó.