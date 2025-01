Alianza Lima partido: Franco Navarro culpó a Néstor Gorosito por pedir a Brian Farioli

Brian Farioli llegó a Perú para unirse a Alianza Lima por pedido del técnico Néstor Gorosito, pero no superó los exámenes médicos, tampoco firmó contrato y ahora reveló que denunciará al cuadro íntimo por “daños y perjuicios”. Ante esto, Franco Navarro, director deportivo del plantel blanquiazul, salió al frente para zanjar el tema.

Charlando con la prensa tras los duelos amistosos que disputó Alianza Lima ante la Selección Peruana Sub 20, Franco Navarro explicó qué pasó con Brian Farioli: “Todos los jugadores que llegaron a Alianza han superado las pruebas médicas, pero lamentablemente Farioli no está apto para que mañana mismo pueda entrenar, por ello no lo vamos a contratar”.

El primer cruce de Franco Navarro con Néstor Gorosito

Siguiendo con su declaración, Franco Navarro también reveló el rol que tuvo el técnico Néstor Gorosito: “Sabíamos de sus antecedentes, pero este era un pedido del propio técnico, incluso nos dijeron que estaba en perfectas condiciones; sin embargo, el área médica de nuestro club, luego de una minuciosa revisión, decidió que no está apto para entrenar”.

Franco Navarro también reveló detalles del parte médico y de cómo reaccionó Néstor Gorosito: “Cuando tuvimos el informe médico se lo comunicamos al ‘Pipo’ y él mismo opinó que no podemos contratar a un jugador si se encuentra lesionado. Yo cuido los intereses del club y acá sea quien sea solo van a firmar un contrato profesional aquellos que se encuentren bien”.

Néstor Gorosito y Franco Navarro en Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Ahora habrá que esperar qué sucede con Brian Farioli pues el jugador reveló que él sí está apto y que denunciará a Alianza Lima por “daños y perjuicios”. En ese sentido, el volante les dio un plazo máximo de cinco días para que pueda firmar su contrato, caso contrario recurrirá a la FIFA para demandarlos.

¿Por qué Alianza no fichó a Brian Farioli?

Según el periodista Marcello Merizalde, Alianza no fichó a Brian Farioli pues tras ser sometido a exámenes médicos se determinó que el jugador requería plazos importantes para comenzar a hacer fútbol (aproximadamente febrero) y se tendría que llevar de a pocos su integración.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Siendo el tope salarial que tiene el cuadro íntimo para su entrenador en la temporada 2025, si el estratega se queda por todo el próximo año se llevaría 360 mil dólares.

