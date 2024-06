El argentino apunta al banco de suplentes vs. Perú para recuperarle de sus molestias. Esta fue la última vez que Messi no marcó en una fase de grupos con Argentina.

Messi empieza desde banco vs. Perú o no juega: ¿Hace cuánto termina una fase de grupos sin marcar con la selección Argentina?

Argentina prepara cambios para enfrentar a Perú. Los hombres de Lionel Scaloni ya son equipo de cuartos de final de una Copa América que avanza con fuerza de cara a la siguiente fase. Se especula con que Lionel Messi como mínimo empezaría desde el banco de suplentes ante los incas. ¿Cuándo fue la última vez que el rosarino no pudo marcar goles con la Albiceleste en la fase de grupos de un torneo FIFA-CONMEBOL?

“Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo”, declaraba el propio Lionel tras la victoria ante Chile en el MetLife. Ahora mismo se especula con que como mínimo no partiría de arranque en un final de la fase de grupos donde puede marcharse sin goles rumbo a los cuartos de final. Hace mucho no se vive algo así.

Si hablamos meramente de Copa América, hay que devolvernos hasta un 2011 donde en la edición por Argentina, Messi pasó por la fase de grupos sin tantos en sus piernas. Un certamen que el propio Lionel ha descrito como una de las más difíciles que ha disputado y donde ante Colombia, Costa Rica o Bolivia no hubo festejo con la grada Albiceleste. Desde entonces, nunca vimos al zurdo sin anotar en los primeros 270 minutos de cualquier torneo de selecciones. Era su segunda vez en este sentido tras lo ocurrido en Sudáfrica 2010.

A partir de dicho momento Messi siempre dejó su huella. En Brasil 2014 sumó 4 goles por la fase de grupos. En Chile 2015 marcaría un tanto y 12 meses más tarde en la Copa América Centenario dejaría 3 goles ante Panamá en esta ecuación. Rusia 2018, Brasil 2019-2021 y Qatar 2022 completan el círculo que puede cerrarse dentro de unas horas. Lionel Scaloni y los miembros del departamento médico de la selección decidirán en las próximas horas sobre su futuro.

Messi no se queda sin goles en una fase de grupos desde hace 13 años: IMAGO

Un ítem curioso para la previa del choque ante Perú y que muestra el paso del tiempo. Puede coincidir incluso con la primera vez donde también Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en una fase de grupos con Portugal. Al luso le ocurrió por primera vez en 20 años de carrera para certificar como lentamente nos acercamos al cambio de una era sin precedentes a nivel de estadísticas en este deporte. Messi, de momento, espera por la evolución de su aductor derecho de cara al resto de la Copa América.

¿Messi puede perderse los cuartos de final?

“El estudio se hará mañana. El aductor de la pierna derecha aún le molesta. Tiene una semana por delante para recuperarse. Hay que ser cautos y esperar. Hará todo lo posible para llegar al partido de cuartos de final”, la información de Leo Paradizo sobre la evolución de la salud de un Messi que ahora mismo cruza los dedos para volver a sumar en las filas de Lionel Scaloni.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa América?

Se cierra hoy la segunda fecha de la fase de grupos. Tras las victorias de Panamá ante Estados Unidos y la goleada de Uruguay sobre Bolivia anoche, llega el turno para una zona D donde podemos tener un nuevo clasificado a cuartos. Colombia vs. Costa Rica y Brasil vs. Paraguay, la parrilla de esta noche en la Copa América.