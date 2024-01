Finalmente no será el Estadio Azteca. Si bien por un momento desde la Federación Mexicana de Fútbol intentaron instalar por varios frentes al recinto de la CDMX para que albergue su tercera final de una Copa del Mundo en su historia (Brasil 4 Italia 1 en México 1970 y Argentina 3 Alemania 2 en México 1986), la FIFA mira hacia los Estados Unidos para el escenario del encuentro decisivo.

De acuerdo a una publicación reciente del periódico británico The Sun, será el AT&T Stadium de Texas el que alojará la vigesimotercera final de un Mundial, pautada para el 19 de julio del 2026, desplazando, de esta manera, al otro gran estadio candidato que era el MetLife de Nueva York, el que por cierto cuenta con la mayor capacidad (82.500) de todas las canchas que intervendrán en el certamen.

La diferencia por la que se habría inclinado la FIFA para elegir al inmueble con sede en el condado de Arlington (habitual casa de los Dallas Cowboys de la National Football League) fue su techo retráctil, más allá de sus 80 mil ubicaciones. De esta manera, la entidad asegura que, por primera vez en la historia, la Final de la Copa del Mundo se juegue con techo.

En esa misma línea, si bien es cierto que mayormente es utilizado para encuentros de la NFL, ya ha albergado partidos de fútbol, como las Semifinales de la Copa Oro de la Concacaf del 2013 (Estados Unidos vs. Honduras y México vs. Panamá) y 2017 (Estados Unidos vs. Costa Rica). Además, en julio del 2018, Barcelona y Roma se midieron bajo el marco de la International Champions Cup 2018.

El AT&T Stadium de Texas será una de las sedes de la Copa América de los Estados Unidos 2024

El AT&T Stadium de Texas será una de las sedes de la Copa América que se disputará en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio (posiblemente también esté a disposición del Mundial de Clubes del 2025). Recibirá los partidos por la fase de grupos Perú vs. Chile y Estados Unidos vs. Bolivia, y uno de los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final que enfrentará al ganador del Grupo B con el segundo del Grupo A.

La Copa Mundial de la FIFA del 2026 será la primera con tres países anfitriones y con 48 equipos participantes

La Copa Mundial de la FIFA será única por varios factores. Más allá de lo que propone el AT&T Stadium con lo que podría ser la primera final con techo, principalmente se dará la particularidad de que serán tres los países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) y que por primera vez participarán 48 equipos representativos de federaciones nacionales.

Será el séptimo cambio en cantidad de inscritos en la historia del certamen (en 1930 fueron 13, en 1934 16, en 1938 15, en 1950 volvieron a ser 13, en 1954 16, en 1982 ascendió a 24, en Francia 98 subió a 32 y ahora en el 2026 a 48). Serán 12 grupos de cuatro integrantes. Avanzarán a 16vos los primeros, los segundos y los mejores ocho terceros. Luego se irán eliminado para que prosigan las subsiguientes instancias hasta llegar a la Final. La fecha para el partido inaugural está establecida para el 9 de junio, mientras que el último compromiso se celebrará el 19 de julio.