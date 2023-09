El Estadio Azteca es, sin dudas, uno de los recintos de mayor historia en la Copa del Mundo. Es el único en albergar en dos ocasiones un partido inaugural de esta competencia. Y podría extender este hito hacia una tercera vez en el próximo Mundial 2026.

El torneo vuelve a Norteamérica tras 32 años de su última vez cuando en 1994 llegó a los Estados Unidos. México es uno de los anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA, junto al país estadounidense y Canadá, para el 2026. Pero quiere tener una mayor participación y ya tiene conversaciones directas con la FIFA para tenerlo.

La Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT) tiene serias aspiraciones de contar con varios partidos del Mundial 2026, pese a que la mayor cantidad de sedes están del lado de Estados Unidos. Sin embargo, según reveló el propio presidente ejecutivo de la institución, Ivar Sisniega, hay charlas con FIFA para lo que tiene que ver con esta Copa del Mundo.

¿México tendrá el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca?

De acuerdo a varios medios como Azteca Deportes y Marca, FEMEXFUT está en conversaciones con FIFA sobre algunos detalles del Mundial 2026. La idea es albergar más partidos, aprovechando el cambio en el formato y la mayor cantidad de equipos, pero Sisniega aseguran que las charlas apuntaron a la inauguración.

“En los temas que hemos hablado con la FIFA, sólo se ha tocado el tema de la inauguración. No les puedo compartir la agenda, porque no la tengo“, comentó Sisniega ante los medios. Y sobre la posibilidad de que el Azteca albergue el partido inaugural, añadió: “Hay posibilidades, amplias no sé, no nos han dicho si son muchas o pocas, no tenemos el porcentaje“.

¿Qué sedes tiene México el Mundial 2026?

Además del Estadio Azteca, México cuenta con otras dos sedes confirmadas para la Copa del Mundo 2026: el Akron de Zapopan, Jalisco (Guadalajara) y el BBVA Bancomer de Guadalupe, Nuevo León (Monterrey).

¿Cómo fueron los partidos inaugurales en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca albergó los dos partidos inaugurales de los Mundiales que tuvo a México como anfitrión. En 1970, cuyo campeón fue Brasil, fue la sede para la inauguración con las selecciones Mexicana y de la Unión Soviética como protagonistas, que igualaron sin goles.

En tanto, en la Copa del Mundo de 1986 donde triunfó Argentina, el partido inaugural lo protagonizaron Italia y Bulgaria, cuyo resultado fue 1-1 (goles de Alessandro Altobelli y Nasko Sirakov).