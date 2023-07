Conmebol ya confirmó mediante el sorteo que realizó el miércoles seis de julio en su sede ubicada en Luque, Paraguay, el cuadro de la fase de eliminación de la Copa Libertadores 2023 (hizo lo propio también con la Copa Sudamericana) y sus correspondientes cruces de los Octavos de Final (culminará con la Final en el Estadio Maracaná el cuatro de noviembre).

Por un lado, Racing Club enfrentará a Atlético Nacional, Boca Juniors a Club Nacional, Atlético Mineiro a Independiente del Valle y Palmeiras a Deportivo Pereira. Mientras que, por el otro, Athletico Paranaense chocará con Bolivar, Internacional de Porto Alegre con River Plate, Fluminense con Argentinos Juniors y Flamengo con Olimpia.

Al respecto de los duelos aclarados anteriormente, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó este jueves por la mañana mediante su sitio web oficial cómo quedaron distribuidos con días y horarios los partidos tanto de la ida como de la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2023.

Fixture completo de los partidos de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2023

Martes 1ero de agosto (horario local): a las 19 horas Argentinos Juniors vs. Fluminense, 20 horas Bolivar vs. Paranaense y a las 21 River vs. Internacional.

Miércoles dos de agosto: a las 19 Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle, a las 21 Nacional vs. Boca y a las 21:30 Mineiro frente a Palmeiras.

Jueves tres de agosto: a las 17 horas Atlético Nacional vs. Racing Club y a las 21 Flamengo vs. Olimpia.

Días y horarios de los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2023

Martes ocho de agosto: a las 19 horas Fluminense vs. Argentinos Juniors, a las 21 Paranaense vs. Bolivar y a la misma hora Internacional ante River.

Miércoles nueve de agosto: a las 19 Independiente del Valle vs. Pereira, a las 21 Boca vs. Nacional y a las 21:30 Palmeiras vs. Mineiro.

Jueves diez de agosto: a las 19 Racing Club vs. Atlético Nacional y a las 20 Olimpia contra Flamengo.