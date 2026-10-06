“Me disculpo…” Cristiano Ronaldo rompe el silencio y aclara si se retira o no de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo reveló todo lo sucedido con Jorge Jesús y también aclaró si se retira o no de la Selección de Portugal.

Este martes 6 de octubre de 2026 Cristiano Ronaldo salió a contar la verdad de por qué se fue de la Selección de Portugal y le aclaró a sus fans si se retira o no de la Selección. CR7 escribió una larga carta y emotiva contando como fueron los últimos días.

“Tras el Mundial 2026 preparé una carta al pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo“, comenzó Ronaldo. Detallando claramente que este no ha sido el final de su carrera en la Selección.

El ‘Bicho’ reveló que le propusieron jugar 30 minutos ante Noruega, pero no le cumplieron y rompieron su palabra con él. “El seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos (…) Esta petición era algo ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento —porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão— pero, por supuesto, dije que sí. Me respondió que entonces debía estar listo porque jugaría 30 minutos. El resto todo el mundo lo sabe. Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron. El seleccionador había roto su palabra conmigo“, reveló Cristiano

Fue este gesto el que hizo molestar a Cristiano Ronaldo y lo llevó a abandonar la concentración de Portugal. El ‘Bicho’ protagonizó diferentes noticias durante la semana, pero finalmente fue él mismo el que aclaró si se retira o no de la Selección nacional.

Cristiano Ronaldo aclaró si se retira o no de Portugal. (Foto: GettyImages)

¿Se retira Cristiano Ronaldo de la Selección Portugal?

Cristiano pidió disculpas a los aficionados y reveló que espera una sanción por salir de la concentración, pero que no se retira del equipo nacional. “Me disculpo una vez más con el pueblo portugués, pero la ruptura de la palabra tiene, para mí, un impacto definitorio. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, y hice lo que siempre he dicho que haría si no me sentía útil: recogí mis maletas y me fui”, agregó el ‘Bicho’.

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“Ya me he disculpado, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias. Quien está en el fútbol como yo sabe que, independientemente del estatus de cada persona, las reglas son las mismas para todos (…) Por lo tanto, si estoy físicamente bien, jugando en mi club, con goles espero, tras cumplir la sanción que pueda aplicárseme, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional”, termina Cristiano Ronaldo en su carta.

En síntesis: