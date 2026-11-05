La Selección de Portugal responde al retiro de Cristiano Ronaldo: “No aceptamos…”

Este jueves 5 de noviembre de 2026 Cristiano Ronaldo puso al mundo a llorar tras confirmar que se retira de la Selección de Portugal y no volverá a vestir los colores de un país que todo el mundo apoyó. Esa decisión del ‘Bicho’ generó diferentes reacciones, incluso hasta de la Selección de Portugal.

El equipo luso le respondió a su más grande leyenda en redes sociales con un emotivo video, pero también con un importante comunicado. En el cual revelan que no aceptan que el jugador se marche del equipo sin su merecido homenaje, tras darle 3 campeonatos a una selección que antes no tenía nada.

En su web oficial, la Federación Portuguesa de Fútbol escribió un comunicado agradeciendo a su capitán y le avisó que le quieren hacer un merecido homenaje: “Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia y agradece públicamente a Cristiano Ronaldo por su extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país”, empieza el comunicado.

Posteriormente, revelaron sus intenciones con este retiro: “Cristiano Ronaldo ha enaltecido el nombre de Portugal y ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, siendo, para muchos de nosotros, el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje.” termina el comunicado.

Uma história que fica para sempre. 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙩𝙪𝙙𝙤, 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̃𝙤 🐐⭐️ pic.twitter.com/OSKr7L7xMW — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2026

Por lo cual, tras este sentido comunicado se espera que muy pronto se confirmen los detalles de un homenaje para Cristiano Ronaldo. El astro no se debería retirar sin antes recibir todo el cariño de su afición, de su Selección y también del mundo entero.

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Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con Portugal

Con la camiseta de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo jugó un total de 234 partidos desde su debut en el 2003. Desde ahí, el ‘Bicho’ marcó 146 goles y ganó 1 Eurocopa y 2 Nations League, títulos que nunca en su historia pudo conseguir Portugal hasta que llegó él.

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