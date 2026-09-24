Los 3 récords que buscará Cristiano Ronaldo en su última Nations league con Portugal

Arranca el parón de selecciones de esta temporada y lo hace con la Nations League como uno de los platos fuertes. La Portugal de Cristiano Ronaldo se mide a Gales durante la primera jornada de la fase de grupos de la Liga A. El portugués intentará defender la corona ganada frente a España mientras lucha por los únicos 3 récords que le quedan por batir en la joven competición de la UEFA.

Portugal es la vigente campeona del certamen y tiene al goleador histórico de la Liga A. Cristiano Ronaldo acumula 15 gritos sagrados en el torneo. Solo cuatro por debajo de un Erling Haaland que es el máximo anotador en toda la historia de la Nations League si tenemos en cuenta todas las divisiones del torneo europeo. Es seguramente una de las marcas más difíciles que tendrá enfrente el atacante del fútbol de Arabia Saudita. No se espera que el delantero del Manchester City baje su cuota goleadora.

Como segundo desafío, Cristiano Ronaldo tendrá el hecho de ser el jugador con más partidos en la historia del torneo. Logro que hasta la fecha pertenece con 26 participaciones oficiales a nombres como Bernardo Silva o Gianluigi Donnarumma. Luka Modrić acumula 24 y se encuentra en la tercera parte del podio. CR7 tiene 20 hasta la fecha y dos títulos levantados en la última década. Llegar a las rondas finales en junio del año que viene es una obligación en caso de querer batir este registro.

Cristiano Ronaldo también tiene récords que van de la mano de su edad. Hasta la fecha el futbolista con más goles después de cumplir 40 años en el universo de selecciones es Alexander Đurić con 14 tantos. CR7 tiene 8 desde que llegó a dicho momento de su vida, por lo que la fase de grupos donde debutará frente a Gales será absolutamente vital para conseguir el objetivo.

CR7 va por su tercera Nations League: GETTY

Recordemos que la Nations League de esta temporada estrena cambios en su formato. A diferencia de las últimas ediciones, la ronda final del próximo mes de junio incluirá un partido de cuartos de final. Tras ello llegarán las semifinales y finalmente el encuentro definitivo donde Portugal se coronó campeón frente a España un par de años atrás. CR7 arranca su último desafío con una nación donde de momento se le ha confirmado como titular para estos partidos frente a Gales, Noruega y Dinamarca.

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Cristiano Ronaldo responde a sus críticos

“Pensé en retirarme tras el Mundial… No puedo ser completamente honesto. Tengo que ser políticamente correcto. Algo que suelo decir es que siempre he sido muy bien recibido, pero este fue uno de los años en los que sentí más cariño”, empezaba el delantero en una picante conferencia de prensa. Las preguntas alrededor de su presente y futuro estuvieron más que vigentes.

Ronaldo devolvió el golpe a quienes le critican en su propio país. También aseguró que seguirá jugando para la selección siempre que su mente y cuerpo se lo permitan. No descarta que lo de junio del año que viene sea el momento ideal para despedirse del fútbol de élite: “Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivo la bala. Pero ya estoy acostumbrado a que a la gente no le guste, aunque no puedo controlarlo”.

Datos claves

Cristiano Ronaldo busca batir el récord de 19 goles de Erling Haaland en Nations League.

busca batir el récord de de Erling Haaland en Nations League. Cristiano Ronaldo suma 20 partidos en Nations League y busca alcanzar a Bernardo Silva (26).

suma en Nations League y busca alcanzar a Bernardo Silva (26). Cristiano Ronaldo registra 8 goles con Portugal tras haber cumplido los 40 años.