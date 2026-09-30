Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras su polémica en la Selección de Portugal: “Decidí abandonar…”

Cristiano Ronaldo rompió el silencio con este comunicado en medio de la polémica sobre su futuro en la Selección de Portugal

Este miércoles 30 de septiembre todos los rumores sobre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal se han desatado. El astro portugués abandonó la concentración en medio de un “cruce” con su entrenador, Jorge Jesus, y ahora rompió el silencio.

El comunicado de Cristiano Ronaldo

En su cuenta oficial de Instagram, Cristiano Ronaldo fue dando detalles de por qué dejó la concentración y le terminó deseando suerte a sus compañeros y también al entrenador.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección“, empieza el comunicado de Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, CR7 no da detalles claros de su decisión solo avisa que la tomó y le desea lo mejor a los que fueron sus compañeros en esta fecha FIFA y también con los que jugó hace menos de 3 meses el Mundial 2026:

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, termina Cristiano Ronaldo.

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¿Cuáles fueron los motivos para esta decisión de Cristiano Ronaldo?

El ‘Bicho’ no aclaró definitivamente por qué tomó esta decisión, pero sí prometió que muy pronto contará la verdad de esto. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, alertó el máximo goleador de la historia de Portugal.

En síntesis: