“Querido amigo…”: el jugador ecuatoriano que le decida un mensaje a Lionel Messi en su despedida

El jugador ecuatoriano que le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi en su adiós a la Selección Argentina.

Este martes 6 de octubre de 2026 Lionel Messi se despide oficialmente de la Selección Argentina y no volverá a jugar con su país. Para el astro argentino han llegado un gran número de mensajes, y ahora hasta una figura ecuatoriana se hizo presente.

En redes sociales, Dixon Arroyo le escribió un mensaje muy emotivo a Messi. El volante ecuatoriano coincidió con el argentino en el Inter Miami, y es por eso que hay una relación. Incluso el actual volante de Guayaquil City firma la carta como “amigo” de Messi.

“Hoy no es solo la despedida de un jugador de la Selección Argentina, Es la despedida de una leyenda que marcó para siempre la historia del fútbol del mejor de todos los tiempos“, empezó Arroyo escribiendo en su publicación para Messi.

Aparte el volante ecuatoriano también le agradeció al jugador argentino por ser historia del fútbol. “Leo, gracias por cada momento, cada gol, cada asistencia, cada alegría y, sobre todo, por demostrar que los sueños, con talento, disciplina y perseverancia, pueden convertirse en historia“, escribió Arroyo.

La publicación de Dixon Arroyo para Messi. (Captura de pantalla)

“Gracias, Leo, por hacer que tantas generaciones soñáramos con el fútbol y por regalarnos momentos que nunca vamos a olvidar. Hoy te despides de tu Selección que sabemos tanto amas, solo mucha admiración hacia ti querido amigo“, termina en su comunicado Dixon Arroyo.

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¿A qué hora es el partido de despedida de Messi y contra qué rival?

Argentina enfrenará a Benín desde las 18H00 (EC). Este será el último encuentro en que Lionel Messi defenderá los colores de su selección. Se espera un partido con varios homenajes para el capitán campeón del mundo.

En síntesis: