¿Quién es el árbitro del partido de Portugal vs España por el Mundial 2026?

España y Portugal ya conocen al árbitro que pitará su partido en el Mundial 2026.

Este lunes 6 de julio de 2027 se define otro equipo europeo en los 4tos de final del Mundial 2026 con el partido entre la Selección de Portugal contra la Selección de España. Ambas selecciones van con todo y tendrán uno de los árbitros más “flexibles” del mundo.

¿Quién es el árbitro de Portugal vs España?

La FIFA confirmó que el árbitro para el partido de Portugal vs España en los 8vos del Mundial 2026 es el inglés Anthony Taylor. El popular árbitro de la Premier League recibió su escarapela FIFA desde la temporada 2013 y desde entonces pita encuentros internacionales.

Taylor es muy conocido por su estilo flexible en el juego, donde no pita “faltas chiquitas” y prioriza el ritmo. El central también se ha ganado diferentes polémicas por sus decisiones y porque en la EURO de 2024 justamente no le pitó una mano a España que pudo significar su eliminación en un torneo que terminó ganando.

Taylor es el árbitro del partido de Portugal contra España. (Foto: GettyImages)

Tras esa mano insólita que no le pitó a Cucurella, el central no volvió a arbitrar en esa Euro y fue muy criticado en la siguiente temporada. En esta Copa del Mundo, el juez pita su tercer partido tras estar en el Uzbekistán vs Colombia y Senegal vs Iraq.

¿A qué hora juegan Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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