Alivio para Messi: La verdad sobre Cristiano Ronaldo diciendo que es el mejor jugador de la historia

Conoce los detalles y el origen real de la declaración de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi como el mejor jugador de la historia.

De un momento a otro, Cristiano Ronaldo empezó a ser tendencia y no precisamente por algo que hizo en la cancha. El 12 de octubre se hicieron virales unas declaraciones en las que decía que era el mejor jugador de la historia del fútbol, pero salió a la luz toda la verdad y… ¡Alivio para Lionel Messi!

Cristiano viene de mostrar una cercanía con Messi que muy pocos esperaban. El delantero portugués le comentó al ’10’ argentino dos publicaciones en Instagram sobre el fallecimiento del papá de Leo y el retiro de la Selección Argentina. Entonces, ¿ahora cambió de parecer?

El canal CNN para sus cuentas de redes sociales en Portugal publicó las siguientes palabras de Cristiano Ronaldo: “Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Las cosas deben ir de forma natural. Si marco 920 goles, o 925, o 930, el mejor jugador de la historia soy yo, y se acabó. Los números hablan por sí mismos. Si llego a esa cifra, es decir, a los mil goles, será algo asombroso y es un objetivo que busco lograr, pero no pienso a largo plazo (…) Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo“. ¿Eran ciertas?

Alivio para Messi: La verdad sobre Cristiano diciendo que es el mejor de la historia

Messi y Cristiano jugaron el mismo número de Mundiales: 6. (Foto: Getty)

Y sí, las declaraciones de Cristiano son ciertas, pero no son actuales. CNN Portugal borró las palabras de CR7, ya que la verdad es que las dijo durante una entrevista con el periodista Edu Aguirre en febrero de 2025. ¿Ahora pensará igual? Por el momento, alivio para Messi.

Esto piensa Messi sobre considerarse el mejor de la historia del fútbol

A diferencia de Cristiano Ronaldo, Leo Messi no se considera el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno… O al menos así pensaba en 2018 cuando afirmó que “no me considero el mejor, creo que soy un futbolista más. En la cancha al final somos todos iguales cuando comienzan los partidos”.

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