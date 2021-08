En busca de sumar más preseas al medallero de Tokio 2020, lo cierto es que la Delegación de España peleará por un lugar en el podio en un evento del atletismo por los Juegos Olímpicos. Se trata de los 20 kilómetros de marcha olímpica masculina, el cual contará con la participación de Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín, quienes se presentarán este jueves 5 de agosto a partir de las 09:30 hora española en Sapporo.

Con un tiempo estándar de 1 hora y 21 minutos de marca como tope a la hora de pensar en las inscripciones, cada comité olímpico nacional que tenga representantes con esos tiempos o menos, podían sumar tres representantes. España cumplió con ese requisito en lo que será una nueva carrera de ruta que se hace en movimientos de caminata.

Pasando a los atletas de turno, arrancamos con el más experimentado. Para Miguel Ángel López será su tercera cita olímpica pero la cuarta competición, sabiendo que en Londres 2012 fue quinto, en Río 2016 terminó decimoprimero y en ese mismo participó de los 50 km, aunque no pudo completar la prueba. El resaltado fue campeón europeo en Zurich 2014 y del Mundial en Beijing 2015 como adulto, sabiendo que también logró el certamen del viejo continente como sub 23 en Kaunas, Lithuania, 2009.

Mientras que Álvaro Martín también dice presente por tercera vez en los juegos, resaltando que en Londres 2012 no pudo culminar la prueba y en Río 2016 finalizó 22°. El hombre de Llerena es campeón europeo con el título logrado en Berlín 2018 y, en condición de juvenil sub 23, se alzó la medalla dorada en el Campeonato Mediterráneo Aubagne 2014. Diego García debuta en la cita olímpica, sabiendo que fue campeón europeo Sub 23 en Bydgoszcz, Polonia, 2017.

En cuanto a lo que es la historia española en esta disciplina, 3 de las 14 medallas logradas en atletismo se deben a los 20 km marcha. Daniel Plaza fue el gran ganador de dicha prueba en Barcelona 1992, luego llegó el bronce para María Vasco en Sydney 2000 y la plateada para Francisco Javier Fernández en Atenas 2004.

¿Cuándo compiten Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín en los 20 km marcha por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín va a estar presentándose este jueves 5 de agosto desde las 09:30 (hora española) y 16:30 (hora local de Tokio) con sede en Sapporo.

Horario según cada país:

España: 09:30 horas

México: 02:30 horas CDMX

Estados Unidos: 00:30 PT / 03:30 ET

Japón (hora local): 16:30 horas

¿Por dónde ver a los corredores españoles los 20 km marcha del atletismo masculino ?

Para seguir EN VIVO y EN DIRECTO a Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín participar de los 20 km marcha del atletismo masculino, podés hacerlo por las pantallas de RTVE, Teledeporte, RTVE Play, Eurosport 1 y por Eurosport Player.