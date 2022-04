Usain Bolt es sinónimo de marketing y viralización. A sus 35 años (21 de agosto de 1986) no importa que ya ni compita ni pise el tartán. De hecho, su figura permanece en lo más alto. Tan alto que lo que diga o haga se torna global. Ahora, el recordista mundial de 100 y 200 metros llanos, anunció su nueva aventura: se unió WYLDE, un equipo de eSports, como copropietario.

“Espero trabajar con el equipo de liderazgo de WYLDE para ayudar a los jugadores a alcanzar su potencial, al mismo tiempo que cuidamos su bienestar físico y mental“, comentó el jamaiquino en su cuenta de Instagram.

La nueva gema empresaria de Bolt fue fundada hace dos años por Steve Daly, exbanquero de inversiones de JP Morgan, y David Cronin, expresidente y director ejecutivo de American Ireland Funds. “WYLDE está en camino de convertirse en uno de los mayores marcas en el deporte de más rápido crecimiento en el mundo. En los deportes electrónicos, como en atletismo, es clave tener esa mentalidad competitiva y ganadora. Espero trabajar con el equipo de liderazgo de WYLDE para ayudar a nuestros jugadores a alcanzar su potencial, al tiempo que cuida de su bienestar físico y mental", afirmó Bolt. WYLDE actualmente tiene equipos compitiendo en Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League y FIFA.

Para comprender la importancia global de los deportes electrónicos, la nueva empresa de Bolt está representada por equipos en Reino Unido e Irlanda, Alemania y Francia y ha reclutado jugadores profesionales, atletas de la academia y creadores de contenido en 16 países.

Por ello, WYLDE estableció una academia para inspirar, nutrir y potenciar el talento de los videojuegos organizando torneos comunitarios, brindando entrenamiento profesional a jóvenes talentos y organizando un gran número de campamentos de entrenamiento en toda Europa. Con su nuevo accionista Bolt, WYLDE planea organizar un campamento de entrenamiento en Jamaica para fines de 2022.

El 11 veces campeón mundial se retiró del atletismo en 2017, tras la final de la posta 4 x 100 metros en la que se lesionó y no pudo concluir, se suma a una larga lista de celebridades del deporte que se han sumado a los eSports y han creado su propia organización. Por caso, el Kun Agüero, ex jugador de fútbol argentino, con KRÜ Esports o Carlos Casemiro, jugador de fútbol brasilero, con Case Esports. También se hacen copropietarios de alguna organización existente, como en el caso de David Beckham, ex jugador de fútbol inglés, con Guild Esports.