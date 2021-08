Han sido horas frenéticas para los fanáticos de Venezuela en estos Juegos Olímpicos. En cuestión de horas, Keydomar Vallenilla y Daniel Dhers se alzaron con medalla de plata en halterofilia y BMX Freestyle, para sumar la medalla de oro y récord mundial de Yulimar Rojas en salto triple. El ciclista ha sido uno de los personajes más mediáticos de la delegación en Tokio 2020 y ha hecho una emotiva dedicatoria a Dave Mirra.

Tokio 2020 ha hecho historia como la primera cita olímpica que incluye competencias de BMX. Uno de los grandes protagonistas fue el veterano, Daniel Dhers, quien consiguió la medalla de plata en la modalidad de Freestyle, quedando solo por detrás del australiano Logan Martin en el podio.

El ciclista de BMX llegó a los Juegos Olímpicos como una de las principales estrellas de la delegación venezolana y no decepcionó. El caraqueño sumó la medalla olímpica a su extenso medallero, que incluye 6 medallas de oro y una de bronce en los X Games, una de oro en los Panamericanos, 6 de oro en el Dew Tour y una de plata en el Metro BMX JAM.

Emotiva dedicatoria

Como se ha hecho costumbre a lo largo de Tokio 2020, Daniel Dhers hizo una nueva transmisión en vivo tras su logro. Luego de expresar sus sensaciones y agradecer el apoyo, el venezolano hizo mención a la gran leyenda del BMX, Dave Mirra, cuya muerte impactó al mundo del ciclismo en el año 2016.

Fuente: Getty

"Quiero hacer un agradecimiento a mi ídolo, Dave Mirra. Hoy no está aquí con nosotros, pero me enseñó todo lo que sé. Él me educó. Más allá de la bicicleta, me enseñó todo sobre ser un profesional. Saber ganar, perder, comunicar, respetar a los oponentes... Se lo quiero dedicar a él. Sé que ese loco está allá arriba criticándome un par de cosas. BMX Freestyle debuta en los Juegos Olímpicos por Dave Mirra. Él fue parte de todo esto" dijo entre lágrimas.